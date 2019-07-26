«Шоплифтинг» по-городокски, или Что воруют в наших магазинах

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В текущем году в торговых залах городокских магазинов зарегистрировано 18 фактов хищений. Наиболее излюбленным местом мелких воришек являются магазин «Хит», где совершено 11 хищений, шесть фактов — в «Евроопте», один — в «Копеечке».

«Спросом» у магазинных воров пользуется дешёвый алкоголь, реже — колбасные изделия, сыр, конфеты, всё то, что можно легко поместить в сумку, карман или под одежду. Наиболее рискованные — мужчины. Они совершили 15 мелких хищений.

Какими бы ни были причины магазинного воровства — нужда, спортивный интерес, баловство, итог один — ответственность. Так, за хищение имущества юридического лица предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Если сумма похищенного не превышает 10 б. в., то это мелкое хищение, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 30 б. в. или ареста. Если кто-то виртуозно пронесёт мимо кассы имущество на большую сумму, то придётся отвечать в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь за кражу. Бывают ситуации, когда мелкое правонарушение перерастает в грабёж, когда момент хищения видят посторонние и злоумышленник понимает, что его действия перестали быть тайными, и пытается убежать с похищенным. Это уже — грабёж — преступление, за которое предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы.

Сегодня все магазины города и района оборудованы достаточными средствами охраны имущества (системы видеонаблюдения, магнитные рамки), в некоторых есть сотрудники охраны, поэтому, чтобы не стать жертвой соблазна, находясь у прилавков с вещами и продуктами, нужно не забывать, что всё тайное, рано или поздно, становится явным.

Наталья МИРОЛЮБОВА,

начальник штаба Городокского РОВД.