Белоруска погибла на Аляске

Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аляске погибла 24-летняя белоруска, сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner.

Отмечается, что девушка вместе со своим мужем направлялась к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма. Когда пара пересекала реку Текланика, девушку смыло сильным потоком воды.

Роман "В диких условиях" был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса. Парень из обеспеченный семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения мужчина умер от истощения в 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.-0-