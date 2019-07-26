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Белоруска погибла на Аляске

27.07.2019 10:14 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аляске погибла 24-летняя белоруска, сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner.

Отмечается, что девушка вместе со своим мужем направлялась к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма. Когда пара пересекала реку Текланика, девушку смыло сильным потоком воды.

Роман "В диких условиях" был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса. Парень из обеспеченный семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения мужчина умер от истощения в 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Аляске погибла 24-летняя белоруска, сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner. Отмечается, что девушка вместе со своим мужем направлялась к...
 
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