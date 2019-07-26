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Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено

27.07.2019 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено
Фото из открытых источников

Поезда следуют по установленному маршруту. Билеты продаются в штатном режиме. 

Движение на участке Орша-Витебск было приостановлено 24 июля в 18 часов 14 минут в результате транспортного происшествия. Речь шла о сходе с рельсов 15 цистерн с пропаном. Инцидент произошел возле деревни Замосточье.

В одной из цистерн обнаружилась протечка.

Вагоны отбуксировали, а вокруг места ЧП была создана специальная пенная подушка.  Спасатели совместно с работниками БелЖД ликвидировали утечку, а затем наложили специальный бандаж. 

Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено
15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области
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Теги: Витебск
 
 
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Об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
 
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