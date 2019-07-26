Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено

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Поезда следуют по установленному маршруту. Билеты продаются в штатном режиме.

Движение на участке Орша-Витебск было приостановлено 24 июля в 18 часов 14 минут в результате транспортного происшествия. Речь шла о сходе с рельсов 15 цистерн с пропаном. Инцидент произошел возле деревни Замосточье.

В одной из цистерн обнаружилась протечка.