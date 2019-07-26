Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено - БЖД

Источник материала: Интерфакс

Движение поездов на участке Орша-Витебск восстановлено в полном объеме в 00 часов 27 июля, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

"Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа проездных документов (билетов) осуществляются в штатном режиме", - проинформировали в БЖД.

БЖД выразила благодарность местным властям, ведомствам и организациям, "за профессиональные и согласованные действия при ликвидации последствий случившегося" на этом участке дороги, а также принесла свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и поблагодарила их за "понимание и терпение в сложившейся ситуации".

Как сообщалось, вечером 24 июля на перегоне Замосточье-Богушевская участка Орша-Витебск при следовании грузового поезда N2029 произошел сход с рельсов 15 цистерн со сжиженным газом (пропаном). Всего в составе поезда находились 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов. Утечка пропана была обнаружена в одной из опрокинувшихся цистерн и, по информации МЧС, ликвидирована к 8 часам утра четверга. В последующие дни велась установка сошедших цистерн на колесные пары и ремонт поврежденого железнодорожного полотна.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов временно организовано по измененным маршрутам.

Следственным комитетом проводится проверка причин произошедшего.

Орша - крупнейший железнодорожный узел, через него, в частности, следуют поезда на Москву с западного направления.