ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено - БЖД

27.07.2019 09:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Движение поездов на участке Орша-Витебск восстановлено в полном объеме в 00 часов 27 июля, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

"Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа проездных документов (билетов) осуществляются в штатном режиме", - проинформировали в БЖД.

БЖД выразила благодарность местным властям, ведомствам и организациям, "за профессиональные и согласованные действия при ликвидации последствий случившегося" на этом участке дороги, а также принесла  свои извинения пассажирам за причиненные неудобства и поблагодарила их за "понимание и терпение в сложившейся ситуации".

Как сообщалось, вечером 24 июля на перегоне Замосточье-Богушевская участка Орша-Витебск при следовании грузового поезда N2029 произошел сход с рельсов 15 цистерн со сжиженным газом (пропаном). Всего в составе поезда находились 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов. Утечка пропана была обнаружена в одной из опрокинувшихся цистерн и, по информации МЧС, ликвидирована к 8 часам утра четверга. В последующие дни велась установка сошедших цистерн на колесные пары и ремонт поврежденого железнодорожного  полотна.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов временно организовано по измененным маршрутам.

Следственным комитетом проводится проверка причин произошедшего.

Орша - крупнейший железнодорожный узел, через него, в частности, следуют поезда на Москву с западного направления.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение поездов на участке Орша-Витебск восстановлено в полном объеме в 00 часов 27 июля, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги. "Поезда международных,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На участников ЧМ в Южной Корее обрушилась крыша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика