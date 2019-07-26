Праздник деревень прошел в Турне Малой: тряпичная Марфа, уха и танцы до вечера

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Эта деревня на целый день стала центром притяжения для небольших деревень, расположенных на территории Видомлянского сельсовета. Череда машин, внезапно возникшая на обочине дороги Видомля-Брест, не могла не привлечь внимание. И те, чье любопытство брало верх, оказывались на настоящем празднике: со столами, которые ломились от еды, песнями и танцами. Хотя обо всем по порядку…





В прошлую субботу восьмой по счету фестиваль «Сцежкамі малой радзімы» в рамках праздника малых деревень «Вёсачка мая – мая чараўніца» открыла председатель Видомлянского сельисполкома Марина Королюк:

– Уверенно идут от одной деревни к другой наши праздники маленьких деревень и собирают все больше гостей, чему мы искренне рады. Наши жители не просто ждут в гости родных, друзей. Сельчане хотят, чтобы их малая родина понравилась другим и выглядела достойно. Еще одна задача нашего фестиваля – сохранение народных традиций и напоминание о необходимости внимания к малым деревням.





Напомним, что фестиваль организован Видомлянским сельским Советом депутатов при поддержке ОАО “АгроТурна”и “Видомлянское” в рамках проекта «Местные стратегии – право каждого: внедрение подхода, основанного на правах человека, в процессы развития на местном уровне», который реализуется при финансовой поддержке Европейского союза. Заявка сельсовета стала победителем конкурса проекта, в рамках которого выделена спонсорская помощь для проведения кулинарного конкурса.





С импровизированной сцены приветствовал гостей праздника настоятель Свято-Параскевинской церкви аг.Чернавчицы отец Иоанн. Особую, по-домашнему семейную атмосферу праздника отметил управляющий делами райисполкома Александр Жукович.



Тепло встретили здесь гостей из гмины Дубиче-Церковные (Республика Польша).

Поздравил присутствующих и жителей деревни, которые когда-то работали в хозяйстве, заместитель директора ОАО «АгроТурна» Павел Кожановский. Не обошли вниманием самую маленькую жительницу Турны Малой Верочку Федынич (со дня ее рождения прошел почти месяц).





Конечно же, за активное участие в подготовке к фестивалю староста деревни Петр Заграй был отмечен благодарственным письмом.

«Мотальскія прысмакі» по-каменецки

…Гостей праздника встречали хозяюшки и лучшие кулинары Муринов Малых, Завершан, Лешни, Приозерского, Турны Большой и Малой, Видомли. На столах то и дело появлялись традиционные деревенские блюда, что готовили наши бабушки и прабабушки на большие праздники.





Из Муринов Малых прямо на турнянский кулинарный конкурс “приехал” стол Соболевских и Лысковичей. На нем было сразу несколько “изюминок” – козий сыр собственного приготовления, расписные пироги с маком, которые еще издалека манят ароматной корочкой. А рядом с угощениями – тряпичная кукла Марфа практически в рост человека и коза как символ плодородия.

Чуть дальше Нина Вишневская предлагала драники с мясом и холодец, рецепт приготовления которого известен лишь жителям Турны Малой. Хотя секретами блюд делились охотно, то и дело щедро подкладывая очередное угощение.

Блинчиками со всевозможными начинками, молодым картофелем с овощами и деревенским салом, домашними колбасками, пирогами и сладкими угощениями потчевали гостей хозяюшки. Все вкусное и домашнее, будто только из бабушкиной печи, и – ради атмосферы деревенского праздника – бесплатное! Еще предлагали холодные компоты – их в жаркий субботний день разбирали вмиг.





А пока в большом “котелке” закипала уха и рядом готовили картофель фри по-деревенски, публика пританцовывала и подпевала песням артистов Видомлянского и Турнянского Домов культуры.





Активное участие в подготовке кулинарного феста “Вясковыя пачастункі” не осталось незамеченным – каждому из участников вручили благодарственные письма. Среди них – Евгения Соболевская, Надежда Лыскович, Вероника Волчок, Мария Богданович, Елена Шкута, Оксана Нестерук, Татьяна Горонькина, Елена Обламская, Тамара Даркович, Нина Вишневская, Ольга Сухорукова, Зоя Шульга, Лидия Шельпук и другие.

Приятным подарком для детей и взрослых стало показательное выступление Каменецкого РОЧС. В восторге от аттракционов были самые маленькие гости праздника. Они, несмотря на все гастрономическое разнообразие, не против были полакомиться и поп-корном, и сладкой ватой.

И даже к вечеру столы не опустели, а музыка продолжала “зазывать” гостей. Уверена, каждый смог в тот субботний день насладиться атмосферой деревенского праздника, да и голодным никто не уехал!























































































Наталия КОВПАНЬКО

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА