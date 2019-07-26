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На Аляске погибла 24-летняя гражданка Беларуси

27.07.2019 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Аляске утонула 24-летняя жительница Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Fairbanks Daily News-Miner.

Девушка и её муж хотели переплыть реку Текланика, чтобы добраться до автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс. В какой-то момент белоруску смыло сильным потоком воды.

Кристофер Маккэндлесс – американский путешественник, решивший пожить в уединении в необитаемой части Аляски. Предположительно, умер от истощения. Стал героем книги и фильма.

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Новости Беларуси. На Аляске утонула 24-летняя жительница Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Fairbanks Daily News-Miner. Девушка и её муж хотели переплыть реку...
 
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