На Аляске погибла 24-летняя гражданка Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Аляске утонула 24-летняя жительница Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Fairbanks Daily News-Miner.

Девушка и её муж хотели переплыть реку Текланика, чтобы добраться до автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс. В какой-то момент белоруску смыло сильным потоком воды.

Кристофер Маккэндлесс – американский путешественник, решивший пожить в уединении в необитаемой части Аляски. Предположительно, умер от истощения. Стал героем книги и фильма.