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На Аляске погибла 24-летняя гражданка Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Аляске утонула 24-летняя жительница Беларуси. Об этом
Девушка и её муж хотели переплыть реку Текланика, чтобы добраться до автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс. В какой-то момент белоруску смыло сильным потоком воды.
Кристофер Маккэндлесс – американский путешественник, решивший пожить в уединении в необитаемой части Аляски. Предположительно, умер от истощения. Стал героем книги и фильма.
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Новости Беларуси. На Аляске утонула 24-летняя жительница Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Fairbanks Daily News-Miner. Девушка и её муж хотели переплыть реку...
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