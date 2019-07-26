ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последствия аварии на участке Витебск – Орша полностью ликвидированы

27.07.2019 10:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 24 июля на участке Витебск – Орша возле деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. Ночью 27 июля последствия аварии были полностью ликвидированы.

Последствия аварии на участке Витебск – Орша полностью ликвидированы
Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, в результате инцидента произошла утечка пропана. К утру 25 июля утечка была ликвидирована, а затем из повреждённой цистерны был перекачан газ в спецавтомобили.

«Мы допустили упущение в работе». Движение на участке железной дороги Орша – Витебск восстановят 26 июля

Последствия аварии на участке Витебск – Орша полностью ликвидированы
Фото: МЧС Беларуси

Днём 26 июля были подняты все цистерны и освобождены пути, что позволило восстановительным поездам начать ремонт железнодорожного полотна.

27 июля в 0:25 последствия железнодорожной аварии были полностью ликвидированы, а движение поездов – восстановлено.

На перегоне Орша-Витебск 8 цистерн поставлены на рельсы

Последствия аварии на участке Витебск – Орша полностью ликвидированы
Фото: МЧС Беларуси

На неделе стало известно, что в Витебской области несколько цистерн с пропаном сошли с рельсов.

Было повреждено 150 метров железнодорожного полотна – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 24 июля на участке Витебск – Орша возле деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. Ночью 27 июля последствия аварии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика