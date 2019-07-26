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Последствия аварии на участке Витебск – Орша полностью ликвидированы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 24 июля на участке Витебск – Орша возле деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. Ночью 27 июля последствия аварии были полностью ликвидированы.
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Днём 26 июля были подняты все цистерны и освобождены пути, что позволило восстановительным поездам начать ремонт железнодорожного полотна.
27 июля в 0:25 последствия железнодорожной аварии были полностью ликвидированы, а движение поездов – восстановлено.
На неделе стало известно, что в Витебской области несколько цистерн с пропаном сошли с рельсов.
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Новости Беларуси. Вечером 24 июля на участке Витебск – Орша возле деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового поезда. Ночью 27 июля последствия аварии...
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