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В Минске у повара было обнаружено наркотическое вещество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске задержан повар, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.
Как
В квартире у мужчины были обнаружены два фрагмента спрессованного вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это – гашиш. Его общая масса составила 4,76 грамма.
Задержанный утверждал, что не покупал наркотик, а находил тайники в лесу неподалёку от Минска. В дальнейшем выяснилось, что гражданин покупал вещество с рук, а не через «закладки».
В настоящее время молодой человек находится в ИВС. Устанавливаются люди, причастные к обороту наркотиков.
Летом 2019 года в Пинске был задержан местный житель, который выращивал галлюциногенные грибы.
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Новости Беларуси. В Минске задержан повар, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома,...
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