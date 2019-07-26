ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске у повара было обнаружено наркотическое вещество

27.07.2019 09:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержан повар, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, оперативникам из наркоконтроля поступила информация, что 27-летний местный житель может быть причастен к сбыту наркотиков. Сначала правоохранители понаблюдали за фигурантом, а затем пришли к нему домой.

В квартире у мужчины были обнаружены два фрагмента спрессованного вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это – гашиш. Его общая масса составила 4,76 грамма.

Задержанный утверждал, что не покупал наркотик, а находил тайники в лесу неподалёку от Минска. В дальнейшем выяснилось, что гражданин покупал вещество с рук, а не через «закладки».

В настоящее время молодой человек находится в ИВС. Устанавливаются люди, причастные к обороту наркотиков.

Летом 2019 года в Пинске был задержан местный житель, который выращивал галлюциногенные грибы.

Мужчина по почте рассылал споры и грибницы – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске задержан повар, который подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тенденция продолжается. Предприятия уже восьмой месяц активнее увольняют, чем трудоустраивают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика