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Посмотрите, сколько людей! Прямо сейчас в Браславе проходит крупный фестиваль
Источник материала: Tut.by
Вчера на Браславских озерах стартовал ежегодный
Что ждет публику в субботу?
На главной сцене — победитель музыкального конкурса Tuborg MuzOpen, Мутнаевока, T-Fest, Gruppa Scryptonite, Going Deeper, Vigel, Asketa&Natan Chaim.
Coliseum Tuborg Stage с 19:00 до 04:00 будет «раскачивать» «Бассота».
На Frudoza White Stage с 20:30 до 04:00 выступят артисты проекта «Сияние».
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Как прошел первый день и что вас ждет, если выдвинитесь в Браслав сегодня - в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.
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