Посмотрите, сколько людей! Прямо сейчас в Браславе проходит крупный фестиваль

Источник материала: Tut.by

Вчера на Браславских озерах стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Viva Braslav . Не смотря на пасмурную погоду и кратковременные дожди, у сцены собрались тысячи белорусов. Среди хедлайнеров: Тима Белорусских, «Ляпис 98», T-Fest, Gruppa Scryptonite. Как прошел первый день и что вас ждет, если выдвинитесь в Браслав сегодня — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.



Первым из хедлайнеров на сцену поднялся Тима Белорусских







Музыкант исполнил все, пока не столь многочисленные, свои хиты, чем привел в восторг публику.



















К выступлению Белорусских подтянулся основной массив публики. По предварительным оценкам это несколько десятков тысяч слушателей. Напомним, что в прошлом году фестиваль за все дни посетило 23 тысячи человек.



























Помимо основной сцены на фестивале работает несколько дополнительных: Coliseum Tuborg Stage и Frudoza White Stage.



Следом за Тимой Белорусских на главную сцену поднялся Сергей Михалок с проектом «Ляпис 98» и по традиции зажег публику любимыми хитами





























Что ждет публику в субботу?

На главной сцене — победитель музыкального конкурса Tuborg MuzOpen, Мутнаевока, T-Fest, Gruppa Scryptonite, Going Deeper, Vigel, Asketa&Natan Chaim.

Coliseum Tuborg Stage с 19:00 до 04:00 будет «раскачивать» «Бассота».

На Frudoza White Stage с 20:30 до 04:00 выступят артисты проекта «Сияние».

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