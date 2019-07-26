Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Источник материала: Слуцк Город





В Минском областном кадетском училище состоялся вечер-портрет, посвященный теперь уже бывшему начальнику Слуцкого РОВД полковнику милиции в запасе Владимиру Герего Владимиру.

Проводить Владимира Александровича на пенсию собрался весь личный состав отдела, ветераны Слуцкого РОВД, а также прибыли почетные гости, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В поздравительной речи УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук отметил порядочность и искренность Владимира Александровича Герего как человека и офицера, его умение руководить личным составом, минимально используя административный ресурс и добиваться при этом высоких результатов служебной деятельности. Из рук начальника УВД Владимир Герего получил удостоверение почетного ветерана УВД Минского облисполкома, почетную грамоту начальника УВД и памятные сувениры.

Немало теплых слов и искренних пожеланий услышал виновник торжества в выступлениях начальников соседних отделов внутренних дел, руководителей военизированных ведомств, а также ветеранов и сослуживцев.

Искренне и тепло поздравили бывшего руководителя с выходом на пенсию заместители начальника Слуцкого РОВД, подполковники милиции Станислав Чухольский и Александр Голиков.

В завершении вечера Владимир Александрович в свойственной ему манере поблагодарил всех собравшихся за совместную службу, за теплые слова, сказанные в его адрес, оказанную помощь в его становлении как руководителя и пожелал успехов во всех начинаниях.

































Владимир Александрович Герего родился в деревне Михейки Слуцкого района 22 июля 1969 года. По воспоминаниям учителей Владимир уже в школьные годы отличался от сверстников повышенным чувством ответственности, настойчивостью и стремлением довести порученное дело до конца. В 1993 году

Службу в органах внутренних дел Виктор Михайлович начал в августе 1991 года в должности разведчика 7-го отдела УВД Сумской области Украины, а в 1997 году стал начальником отделения по оперативному обеспечению подразделений по борьбе с организованной преступностью управления криминального поиска УМВД Украины в Сумской области. Службу в органах внутренних дел Республики Беларусь Владимир Герего начал в апреле 2001 года в должности оперуполномоченного Слуцкого межрайонного отдела управления по Минской области Комитета по организованной преступности и коррупции при МВД Республики Беларусь

Службу в Слуцком РОВД Владимир Александрович начал в марте 2005 года в должности начальника отделения по противодействию незаконному обороту наркотиков и преступлениям в сфере нравов, а в ноябре 2008 года майору милиции Герего доверили руководить отделом уголовного розыска Слуцкой милиции, а в мае 2010 года и всей криминальной милицией Случчины. С декабря 2015 года Владимир Александрович возглавил Слуцкий РОВД, которым более чем успешно руководил до своего 50 летнего юбилея, который отметил 22 июля 2019 года.

Коллеги по службе и бывшие подчиненные всегда одинаково характеризуют Владимира Александровича как прирожденного оперативника, владеющего смекалкой и отлично развитой интуицией. Отличительными чертами Владимира Герего были и остаются упорство в достижении поставленных целей, гибкий подход к методам выполнения поставленных задач и достижения высоких результатов, неимоверная работоспособность и трудолюбие. В глазах подчиненных Владимир Александрович всегда был требовательным и строгим, но в то же время справедливым, рассудительным, искренним и открытым для общения руководителем, готовым оказать помощь каждому своему сотруднику в решении служебных и личных вопросов.

Под руководством Владимира Герего служебный коллектив отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома стал еще более сплоченным и слаженным, делясь богатым служебным и жизненным опытом с подчиненными, помогая словом и делом Владимир Александрович дважды подряд привел возглавляемый им коллектив к заслуженным наградам – Слуцкий РОВД был признан лучшим отделом внутренних дел Минской области по итогам 2017 и 2018 годов.