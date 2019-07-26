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Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

27.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

В Минском областном кадетском училище состоялся вечер-портрет, посвященный теперь уже бывшему начальнику Слуцкого РОВД полковнику милиции в запасе Владимиру Герего Владимиру.

Проводить Владимира Александровича на пенсию собрался весь личный состав отдела, ветераны Слуцкого РОВД, а также прибыли почетные гости, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В поздравительной речи УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук отметил порядочность и искренность Владимира Александровича Герего как человека и офицера, его умение руководить личным составом, минимально используя административный ресурс и добиваться при этом высоких результатов служебной деятельности. Из рук начальника УВД Владимир Герего получил удостоверение почетного ветерана УВД Минского облисполкома, почетную грамоту начальника УВД и памятные сувениры.

Немало теплых слов и искренних пожеланий услышал виновник торжества в выступлениях начальников соседних отделов внутренних дел, руководителей военизированных ведомств, а также ветеранов и сослуживцев.

Искренне и тепло поздравили бывшего руководителя с выходом на пенсию заместители начальника Слуцкого РОВД, подполковники милиции Станислав Чухольский и Александр Голиков.

В завершении вечера Владимир Александрович в свойственной ему манере поблагодарил всех собравшихся за совместную службу, за теплые слова, сказанные в его адрес, оказанную помощь в его становлении как руководителя и пожелал успехов во всех начинаниях.

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых

Владимир Александрович Герего родился в деревне Михейки Слуцкого района 22 июля 1969 года. По воспоминаниям учителей Владимир уже в школьные годы отличался от сверстников повышенным чувством ответственности, настойчивостью и стремлением довести порученное дело до конца. В 1993 году

Службу в органах внутренних дел Виктор Михайлович начал в августе 1991 года в должности разведчика 7-го отдела УВД Сумской области Украины, а в 1997 году стал начальником отделения по оперативному обеспечению подразделений по борьбе с организованной преступностью управления криминального поиска УМВД Украины в Сумской области. Службу в органах внутренних дел Республики Беларусь Владимир Герего начал в апреле 2001 года в должности оперуполномоченного Слуцкого межрайонного отдела управления по Минской области Комитета по организованной преступности и коррупции при МВД Республики Беларусь

Службу в Слуцком РОВД Владимир Александрович начал в марте 2005 года в должности начальника отделения по противодействию незаконному обороту наркотиков и преступлениям в сфере нравов, а в ноябре 2008 года майору милиции Герего доверили руководить отделом уголовного розыска Слуцкой милиции, а в мае 2010 года и всей криминальной милицией Случчины. С декабря 2015 года Владимир Александрович возглавил Слуцкий РОВД, которым более чем успешно руководил до своего 50 летнего юбилея, который отметил 22 июля 2019 года.

Коллеги по службе и бывшие подчиненные всегда одинаково характеризуют Владимира Александровича как прирожденного оперативника, владеющего смекалкой и отлично развитой интуицией. Отличительными чертами Владимира Герего были и остаются упорство в достижении поставленных целей, гибкий подход к методам выполнения поставленных задач и достижения высоких результатов, неимоверная работоспособность и трудолюбие. В глазах подчиненных Владимир Александрович всегда был требовательным и строгим, но в то же время справедливым, рассудительным, искренним и открытым для общения руководителем, готовым оказать помощь каждому своему сотруднику в решении служебных и личных вопросов.

Под руководством Владимира Герего служебный коллектив отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома стал еще более сплоченным и слаженным, делясь богатым служебным и жизненным опытом с подчиненными, помогая словом и делом Владимир Александрович дважды подряд привел возглавляемый им коллектив к заслуженным наградам – Слуцкий РОВД был признан лучшим отделом внутренних дел Минской области по итогам 2017 и 2018 годов.

 
 
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В Минском областном кадетском училище состоялся вечер-портрет, посвященный теперь уже бывшему начальнику Слуцкого РОВД полковнику милиции в запасе Владимиру...
 
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