МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Литвы

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Основанием протеста стало вмешательство Правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности», сообщили в МИД.

Белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта.