МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Литвы

Основанием протеста стало вмешательство Правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности», сообщили в МИД.
Белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта.
«Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере, – считают в ведомстве. – Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран».