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МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Литвы

27.07.2019 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Литвы
Фото из открытых источников

Основанием протеста стало вмешательство Правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности», сообщили в МИД.

Белорусская компания, полностью удовлетворявшая всем требованиям и предлагавшая наиболее выгодные условия, была фактически исключена из проекта.

«Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере, – считают в ведомстве. – Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран». 

МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Литвы
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26 июля 2019 года Временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь был вызван в МИД Беларуси.
 
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