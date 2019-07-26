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Уже сегодня: если вы собрались на «ЭКВАТОР Фест», вам надо знать

27.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Собираетесь сегодня на Экватор? Изображения с программами и схема кликабельны, можно раскрыть в большом размере.

Уже сегодня: если вы собрались на «ЭКВАТОР Фест», вам надо знать

полная программа мероприятия по ссылке

Встреча с «Динамо-Брест»

На «ЭКВАТОР Фест» гостей ждет встреча с любимым футбольным клубом «Динамо-Брест». На фестивале появятся столы для текбола, фотозона и фан-шопы, а подарки от клуба можно будет выиграть на главной сцене праздника.

Полузащитник «Динамо-Брест» Артем Быков выступит на малой сцене фестиваля с 16:10. После небольшой встречи пройдет автограф-сессия.

Выездная кухня

Три блока с кулинарными мастер-классами готовят участники выездной кухни для гостей фестиваля.


Уже сегодня: если вы собрались на «ЭКВАТОР Фест», вам надо знать

Первый блок от Кобринского маслодельно-сыродельного завода. Предприятие проведет два кулинарных мастер-класса: мастер-класс по изготовлению жареного мороженого, детский конкурс по приготовлению блюд с продукцией Кобринского маслодельно-сыродельного завода.

Второй кулинарный блок проведет кулинарная школа для детей «САХАРИНИ». Вместе с поварами школы юные гости «ЭКВАТОР Фест» смогут приготовить кейк-попсы и попс-розы.


Уже сегодня: если вы собрались на «ЭКВАТОР Фест», вам надо знать

Третий кулинарный блок пройдет под руководством бренд-шефа ресторана «PastaBar» Дмитрия Косьянчука. Вместе с поваром вы узнаете секреты приготовления итальянских блюд - пасты из морепродуктов и ризотто с грушей и пармой.

Зона знакомств

На фестивале появится специальная зона знакомств, которая поможет желающим найти вторую половинку. Или просто компанию для отдыха на летнем празднике. 

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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