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27 июля - день освобождения города Бреста. Пошли... Штурм!
27.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 июля 1944 года. Пошли... С юга - 70-ая армия под командованием генерал-полковника Попова, с севера - 28-ая армия генерал-лейтенанта Лучинского, с востока - 61-ая армия генерал-полковника Белова. Штурм...
На фото : момент боя в Бресте...
То самое место.
1944 освобождение. Части РККА входят в Брест и крепость.
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27 июля 1944 года. Пошли... С юга - 70-ая армия под командованием генерал-полковника Попова, с севера - 28-ая армия генерал-лейтенанта Лучинского, с востока - 61-ая армия...
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