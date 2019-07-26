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27 июля - день освобождения города Бреста. Пошли... Штурм!

27.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 июля 1944 года. Пошли... С юга - 70-ая армия под командованием генерал-полковника Попова, с севера - 28-ая армия генерал-лейтенанта Лучинского, с востока - 61-ая армия генерал-полковника Белова. Штурм...

27 июля - день освобождения города Бреста. Пошли... Штурм!

На фото : момент боя в Бресте...

27 июля - день освобождения города Бреста. Пошли... Штурм!

То самое место.

27 июля - день освобождения города Бреста. Пошли... Штурм!

1944 освобождение. Части РККА входят в Брест и крепость.

 
Теги: Брест
 
 
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  27 июля 1944 года. Пошли... С юга - 70-ая армия под командованием генерал-полковника Попова, с севера - 28-ая армия генерал-лейтенанта Лучинского, с востока - 61-ая армия...
 
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