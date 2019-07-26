И ещё вам ярких фотографий с вчерашнего открытия фонтана на Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

Это уже история... Смогут ли мероприятия на 1000-летие города повторить этот успех? Нам остаётся только любоваться фотографиями и, конечно, почаще приходить на Советскую.





Как принималось решение

Решением Брестского городского исполнительного комитета от 24 февраля 2017 г. № 248 «О мерах по благоустройству города Бреста в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города» был утвержден план мероприятий по подготовке города к тысячелетию. В рамках реализации этого плана была осуществлена реконструкция фонтана на ул. Советской.

УП «УКС города Бреста» выступил заказчиком по проектированию и строительству данного объекта. По согласованию с Президентом Республики Беларусь решением Брестского облисполкома от 30 марта 2017 года № 202 «Об определении перечня объектов» право проектирования объекта предоставлено ООО «БрестКАДпроект», а право строительства — ООО «Продом». Архитектурная часть – авторский проект архитекторов Веремеюка Максима Игоревич и Щербача Евгения Сергеевича.

Сроки строительства объекта были определены август 2018 г. – июль 2019г. Сметная стоимость объекта согласно ПСД — 2 972 000 белорусских рублей.





Помогли 23 субъекта хозяйствования

Учитывая, что пешеходная улица Советская является знаковым городским объектом и центром притяжения горожан и туристов, а его реконструкция совместными усилиями носила бы символичный характер, Советом директоров Ленинского района г. Бреста было в августе 2017 года принято решение поддержать инициативу городской власти принять участие в софинансировании строительства данного объекта, путем оказания спонсорской помощи на приобретение необходимого технологического оборудования и материалов. Для этих целей решением Брестского горисполкома от 11.09.2017 г. №1404 УП «УКС города Бреста» уполномочен на прием товаров (работ, услуг), денежных средств, безвозмездно полученных от организаций города для выполнения работ по проектированию и строительству объекта «Реконструкция фонтан по ул. Советской в г. Бресте».

В настоящее время финансовая помощь оказана двадцати тремя субъектами хозяйствования Ленинского района г. Бреста на общую сумму 962500 белорусских рублей.

































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