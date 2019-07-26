Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением массовых мероприятий будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от Леваневского до Гоголя:







– с 20.30 до 23.40 часов 27 июля 2019;



– с 18.30 до 21.20 часов 28 июля 2019;



– с 20.30 до 22.20 часов 03 августа 2019;



по улице Гаврилова на участке дороги от Ленинградской до Орловской:







– с 00.00 часов 27.07.2019 до 06.00 часов 28.07.2019 запрещено движение транспортных средств и самоходных машин, за исключением служб экстренной необходимости, а также общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля.



по боковому проезду вдоль улицы Гаврилова, на участке дороги от Ленинградской до Орловской:



– с 19.00 часов 26.07.2019 до 06.00 часов 28.07.2019 ограничено движение транспортных средств и самоходных машин за исключением служб экстренной необходимости, а также общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля.





схема выезда со дворов есть по ссылке



С 09.00 до 13.00 часов ограничено движение транспорта в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» через Северные ворота со стороны улицы ГОБК, кроме общественного, будет пропускаться транспорт граждан, работающих в обозначенной зоне.



Футбольный матч 27 июля 2019:



– 18.30 до окончания футбольного матча ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя, по нечетной стороне ул. Гоголя, от Наганова до Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул. Гоголя от Ленина до Наганова. По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул. Ленина и Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.