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Сегодня перекрыта улица Гаврилова, а вечером ещё и Ленина будет "недоступна"

27.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением массовых мероприятий будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина на участке от Леваневского до Гоголя: 

Сегодня перекрыта улица Гаврилова, а вечером ещё и Ленина будет "недоступна"


– с 20.30 до 23.40 часов 27 июля 2019; 

– с 18.30 до 21.20 часов 28 июля 2019; 

– с 20.30 до 22.20 часов 03 августа 2019; 

по улице Гаврилова на участке дороги от Ленинградской до Орловской: 

Сегодня перекрыта улица Гаврилова, а вечером ещё и Ленина будет "недоступна"


– с 00.00 часов 27.07.2019 до 06.00 часов 28.07.2019 запрещено движение транспортных средств и самоходных машин, за исключением служб экстренной необходимости, а также общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля. 

по боковому проезду вдоль улицы Гаврилова, на участке дороги от Ленинградской до Орловской: 

– с 19.00 часов 26.07.2019 до 06.00 часов 28.07.2019 ограничено движение транспортных средств и самоходных машин за исключением служб экстренной необходимости, а также общества с ограниченной ответственностью «ЮНИВЕСТ-М» и партнеров фестиваля. 

Сегодня перекрыта улица Гаврилова, а вечером ещё и Ленина будет "недоступна"

схема выезда со дворов есть по ссылке

С 09.00 до 13.00 часов ограничено движение транспорта в ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» через Северные ворота со стороны улицы ГОБК, кроме общественного, будет пропускаться транспорт граждан, работающих в обозначенной зоне. 

Футбольный матч 27 июля 2019: 

– 18.30 до окончания футбольного матча ограничено движение транспортных средств по ул. Коммунистической на участке от Воровского до Гоголя, по нечетной стороне ул. Гоголя, от Наганова до Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул. Гоголя от Ленина до Наганова. По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул. Ленина и Гоголя будет перекрыто движение транспорта для пропуска пешеходов.

 
 
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