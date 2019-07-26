С сегодняшнего дня запрещено курить в кафе, на летних террасах и в международных поездах

Источник материала: Виртуальный Брест

С 27 июля вступает в силу «антитабачный» декрет , который существенно сокращает разрешенные для курения площадки. На электронные сигареты запрет тоже распространяется.





Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Под запретом для курильщиков, согласно декрету № 2 , теперь пляжи, детские площадки, рабочие кабинеты, остановки общественного транспорта, автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет, рынки и торговые центры, рестораны и кафе, в том числе и летние террасы. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения.

— Со вступлением в силу антитабачного декрета курить в ресторанах можно будет при условии наличия в залах для курящих мощной вентиляции. Сейчас этого нет. И остальные посетители поневоле становятся пассивными курильщиками, — поясняла завотделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.

До 27 июля в поездах, которые следуют в Россию и Украину, курить разрешали до границы. Так вот, со вступлением в силу декрета во всех международных поездах курение будет запрещено, если только в составах не оборудованы специальные места для курения.

Важно: все ограничения касаются и «электронных сигарет». Реклама и продажа в интернете парогенераторов, а также жидкостей к ним будет запрещена. Детям до 18 лет «парилку» не продадут.

Кто будет наказывать курильщиков, которые нарушат новые правила? Протоколы об административном правонарушении будет составлять милиция, за курение в неположенном месте грозит штраф до 4 базовых величин ( ст. 17.9 КоАП ) — на сегодня это 102 рубля.

Контролировать кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.