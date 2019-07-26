ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С сегодняшнего дня запрещено курить в кафе, на летних террасах и в международных поездах

27.07.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 27 июля вступает в силу «антитабачный» декрет, который существенно сокращает разрешенные для курения площадки. На электронные сигареты запрет тоже распространяется.

С сегодняшнего дня запрещено курить в кафе, на летних террасах и в международных поездах

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Под запретом для курильщиков, согласно декрету № 2, теперь пляжи, детские площадки, рабочие кабинеты, остановки общественного транспорта, автомобиль, если в нем находятся дети до 14 лет, рынки и торговые центры, рестораны и кафе, в том числе и летние террасы. В этих заведениях покурить можно будет только в специально отведенном месте или комнате для курения.

— Со вступлением в силу антитабачного декрета курить в ресторанах можно будет при условии наличия в залах для курящих мощной вентиляции. Сейчас этого нет. И остальные посетители поневоле становятся пассивными курильщиками, — поясняла завотделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.

До 27 июля в поездах, которые следуют в Россию и Украину, курить разрешали до границы. Так вот, со вступлением в силу декрета во всех международных поездах курение будет запрещено, если только в составах не оборудованы специальные места для курения.

Важно: все ограничения касаются и «электронных сигарет». Реклама и продажа в интернете парогенераторов, а также жидкостей к ним будет запрещена. Детям до 18 лет «парилку» не продадут.

Кто будет наказывать курильщиков, которые нарушат новые правила? Протоколы об административном правонарушении будет составлять милиция, за курение в неположенном месте грозит штраф до 4 базовых величин (ст. 17.9 КоАП) — на сегодня это 102 рубля.

Контролировать кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 27 июля вступает в силу «антитабачный» декрет, который существенно сокращает разрешенные для курения площадки. На электронные сигареты запрет тоже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальника Слуцкого РОВД Владимира Герего торжественно провели на заслуженный отдых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика