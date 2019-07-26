В центре Минска реконструируют Дом губернатора, который был перестроен до неузнаваемости

Источник материала: Tut.by

В центре Минска началась реконструкция с реставрацией бывшего Дома губернатора. Из-за многочисленных перестроек здание потеряло свой первоначальный вид. Узнали, как это отразится на реконструкции и что получится в итоге.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В Минске проводят реконструкцию с реставрацией здания гимназии-колледжа на площади Свободы, 7.

Двухэтажную школу в составе комплекса иезуитского коллегиума построили еще в 1699 году. С конца XVIII века здесь был Дом губернатора, в 1918 году разместился Народный секретариат БНР, с 1919 по 1933 год здесь были ЦИК БССР, Совнарком и другие государственные центральные учреждения.

После войны тут располагалась школа, в 1968 году ее перестроили — здание выросло на два этажа.



1918 год, здание возле костела еще двухэтажное. Фото: из архивов краеведа Павла Ростовцева

Разговоры о реконструкции этого здания шли давно. В 2014 году был заключен договор с «Минскпроектом», но активных работ не было.

В 2019 году оперный певец, солист Большого театра Беларуси Владимир Громов попросил президента ускорить процесс завершения ремонта гимназии-колледжа, так как работы по обновлению объекта идут более десяти лет. Александр Лукашенко поручил главе города Анатолию Сиваку взять вопрос на особый контроль и завершить реконструкцию до конца года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Объект включили в государственную инвестиционную программу на 2019 год, на него предусмотрено выделить 1,5 миллиона рублей, в 2020-м — 7,5 миллиона рублей. Сметная стоимость указана в ценах 2017 года.

Надстройки сохранят, на фасад добавят лепнину

Активные работы на Свободы, 7 начались в июле, завершить реконструкцию планируют в 2020 году.

Директор Управления капитального строительства Центрального района Андрей Семащук рассказывает: этажи, надстроенные в 1960-х, оставят. Исторический фасад здания и его преобразования обыграют.



Фото: глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша, телеграм-канал t.me/minsk_new

— Будет реконструкция фасада с добавлением элементов лепнины, которая первоначально была на здании. Также поменяем все окна со стороны площади Свободы. Внутри будет капитальный ремонт, покрытия и перегородки заменят. Кроме того, объект должен быть подходящим по нормам для музыкальной школы, — рассказал директор УКСа.

За изображениями будущего здания, пока проект находился на экспертизе, собеседник порекомендовал обратиться в Министерство культуры.

Воссоздадут фрагмент фасада XVIII—XIX веков

В Минкульте предоставить иллюстрации из проекта отказались, сославшись на то, что документация является служебной.

Известно, что Минкульт выдал положительное заключение по проектной документации объекта. Нам на словах объяснили, как будет выглядеть здание после реконструкции.



Фото: Лев Дашкевич, из фондов Национального исторического музея, 1926

«Принятые проектные решения позволили выявить и максимально воссоздать в объеме современного здания фрагмент фасада XVIII—XIX веков, визуально объединив его со зданием расположенного рядом костела Найсвятейшей Девы Марии и снивелировав существующий контраст его разновременных перестроек», — сказано в письме Минкульта.

В «Минскпроекте» отказались дать комментарии и предоставить иллюстрации проекта.

Компромисс между современной функцией и историческим зданием

Рассказал, как будет выглядеть объект, главный архитектор проектов в научно-практическом центре «Рестабилис» Роман Забелло. Он руководил разработкой научно-проектной документации по реконструкции с реставрацией музыкальной гимназии-колледжа.



Рендер: facebook.com/r.zabiela

Роман Забелло подтвердил, что все пристройки и надстройки сохранят. На главном фасаде поменяются размеры и расположение проемов — в соответствии с историческим решением. Правую часть исторического фасада воссоздадут в полном объеме, для этого заложив окна на третьем этаже. На остальных фасадах утраченные исторические проемы и карнизы покажут с помощью различных реставрационных приемов.

Цвет дома будет близким к тому, что у костела, а вот надстройку выделят другим цветом.

— Внутри здания на исторических стенах штукатурку сохранят, чтобы не повредить возможные росписи, если они там есть, и оставить возможность их исследовать будущим поколениям, — рассказал Роман Забелло. — Объект важный и сложный. В 1960-х годах здание XVIII—XIX веков кардинально перестроили. Снесли все перекрытия и сбили декор, осталась только коробка здания. Новые этажи были значительно ниже, так что историческая двухэтажная часть стала трехэтажной. Выходит, исторические окна разрезаются сейчас перекрытиями, а окна третьего этажа появились там, где их раньше не было. Также был надстроен высокий этаж концертного зала.

Сложность в том, как воссоздать фасады XVIII—XIX веков, которые полностью не соответствует современной разбивке проемов. При этом важно сохранить функции здания и не нарушить современные строгие нормы эксплуатации учебных заведений.



На торце гимназии можно заметить исторические ниши окон, которые не совпадают с перестроенным фасадом здания. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Архитекторам также нужно было учесть и соседние объекты.

— Существующая застройка этой стороны площади сформировалась в 1950−1960-х. При этом здание костела также перестроили. Сейчас костелу возвращен первоначальный облик, а советские здания справа и слева уже имеют охранный статус историко-культурной ценности. Когда будет выявлен фасад XVIII—XIX веков, это как раз объединит барочный иезуитский комплекс и советскую застройку справа и слева, показав все этапы формирования площади.

После окончания реконструкции в здании продолжит работу Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки.

— Перед проектировщиками ставилась задача не воссоздать памятник предыдущих веков, а закончить реконструкцию учебного заведения. Масштабные работы на объекте проводятся первый раз за последние полвека. Эту возможность использовали для выявления исторического объема одного из самых старых зданий Минска и детального воссоздания его отличительных элементов. В итоге получится компромисс между современной функцией и историческим зданием, — рассказал Забелло.