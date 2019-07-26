Даже на летних террасах. Где официально запретили курить беларусам

Источник материала: KYKY

Сегодня, 27 июля, в силу вступает «антитабачный» декрет №2, который «урежет» зоны для курения. В том числе, электронных сигарет. По информации TUT.by рассказываем, где теперь нельзя курить.



На детских площадках, в рабочих кабинетах, на остановках общественного транспорта, личном авто – если в салоне есть дети младше 14 лет, на пляжах, на рынках, в торговых центрах, ресторанах, кафе и даже летних террасах. Теперь во всех вышеперечисленных местах разрешается курить только в специально отведенном месте или комнате для курения.



В ресторанах курить внутри могут разрешить, но только если в заведении установят «мощную» вентиляцию: «Сейчас этого нет. И остальные посетители поневоле становятся пассивными курильщиками», – поясняла завотделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.

А что насчет международных поездов?

Их декрет тоже коснется. Раньше в поездах, которые шли в Украину и Россию, разрешали курить до границы. С 27 июля курение в международных поездах запрещено на всем пути следования. Если только в составах нет специальных комнат для курения. Запрет касается и электронных сигарет. Реклама и продажа в интернете парогенераторов, а также жидкостей к ним будет запрещена. Детям до 18 лет «вейп» не продадут.



Как будут наказывать за «нелегальное» курение?



Протоколами об административном правонарушении – их будет составлять милиция. За курение в неположенном месте грозит штраф до 4 базовых величин (ст. 17.9 КоАП). Или до 102 рублей.



Контролировать кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.