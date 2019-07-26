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Даже на летних террасах. Где официально запретили курить беларусам

27.07.2019 11:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 27 июля, в силу вступает «антитабачный» декрет №2, который «урежет» зоны для курения. В том числе, электронных сигарет. По информации TUT.by рассказываем, где теперь нельзя курить. 

На детских площадках, в рабочих кабинетах, на остановках общественного транспорта, личном авто – если в салоне есть дети младше 14 лет, на пляжах, на рынках, в торговых центрах, ресторанах, кафе и даже летних террасах. Теперь во всех вышеперечисленных местах разрешается курить только в специально отведенном месте или комнате для курения.

В ресторанах курить внутри могут разрешить, но только если в заведении установят «мощную» вентиляцию: «Сейчас этого нет. И остальные посетители поневоле становятся пассивными курильщиками», – поясняла завотделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман.

А что насчет международных поездов? 

Их декрет тоже коснется. Раньше в поездах, которые шли в Украину и Россию, разрешали курить до границы. С 27 июля курение в международных поездах запрещено на всем пути следования. Если только в составах нет специальных комнат для курения. Запрет касается и электронных сигарет. Реклама и продажа в интернете парогенераторов, а также жидкостей к ним будет запрещена. Детям до 18 лет «вейп» не продадут.


Как будут наказывать за «нелегальное» курение? 


Протоколами об административном правонарушении – их будет составлять милиция. За курение в неположенном месте грозит штраф до 4 базовых величин (ст. 17.9 КоАП). Или до 102 рублей.
 
Контролировать кафе и рестораны по вопросу специальных зон для курильщиков будут местные власти, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

 
 
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Сегодня, 27 июля, в силу вступает «антитабачный» декрет №2, который «урежет» зоны для курения. В том числе, электронных сигарет. По информации TUT.by рассказываем, где...
 
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