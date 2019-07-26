Препараты для белорусских людей с ВИЧ на 2019 год всё же закупили

В итоге договоры на поставку АРВ-препаратов были подписаны с компаниями Sun Pharmaceutical Industries Ltd (Индия), АО “Р-Фарм” (Россия, производитель – АО “Фармасинтез”, Россия), ООО “Вест” (Беларусь , производитель – Lok Beta Pharmaceuticals, Индия ), Interest Medical OÜ, (Эстония, производитель – AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Германия).













Национальные компании, поставляющие препараты, зарегистрированные в Беларуси, в закупке практически не участвовали. С их точки зрения, в аукционе называлась заниженная стартовая цена. Российская компания “Фармасинтез” изначально занимала такую же позицию, но в итоге смогла выйти на закупку из одного источника, предложив препарат “Дарунавир” по цене, сопоставимой с прошлогодней.









В апреле 2019 года, когда появилась угроза нехватки препаратов для белорусских людей с ВИЧ, РОО “Люди ПЛЮС”, общединяющее ВИЧ-позитивных людей, организовало встречу чиновников из Минздрава и представителей фарм-компаний. Однако и следующий электронный аукцион был признан несостоявшимся. Тем временем пациенты из белорусских регионов стали жаловаться на перебои с препаратами.





“В июне 2019 года после признания последнего аукциона несостоявшимся, мы обращались как белорусским фармкомпаниям, так и дистрибьютерам иностранных компаний с просьбой предоставить в РУП “Белфармация” пакет документов , необходимый для участия в закупке из одного источника, – рассказали Еврорадио в РОО “Люди ПЛЮС”. – Впервые на рынок государственной закупки с АРВ-препаратами пыталась выйти индийская компания Mylan, причём сразу двумя дистрибьюторами. Причины, по которым с этой компанией не подписаны договоры на поставку АРВ-препаратов, нам не известны, но ещё при подаче досье к участию в аукционе были некоторые недоработки в документации”.





В итоге закупка препаратов на 2019 год всё же состоялась – в июле и из одного источника.



