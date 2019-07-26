Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено





Белорусская железная дорога выражает благодарность Витебскому областному исполнительному комитету, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения Республики Беларусь, а также УП «Витебскоблгаз« и ОАО «Витебскоблавтотранс» за профессиональные и согласованные действия при ликвидации последствий случившегося.





Особые слова благодарности за понимание и терпение в сложившейся ситуации Белорусская железная дорога выражает пассажирам и приносит свои извинения за причиненные неудобства.



