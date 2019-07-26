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Движение поездов на участке Орша-Витебск полностью восстановлено
Источник материала: Партизан
Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа проездных документов (билетов) осуществляются в штатном режиме,
Напоминаем, движение на участке Орша-Витебск было приостановлено 24 июля в 18 часов 14 минут в результате транспортного происшествия.
Белорусская железная дорога выражает благодарность Витебскому областному исполнительному комитету, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения Республики Беларусь, а также УП «Витебскоблгаз« и ОАО «Витебскоблавтотранс» за профессиональные и согласованные действия при ликвидации последствий случившегося.
Особые слова благодарности за понимание и терпение в сложившейся ситуации Белорусская железная дорога выражает пассажирам и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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Поезда международных, межрегиональных и региональных линий следуют по установленному маршруту с принятием мер по вводу в график движения. Продажа проездных...
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