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Ушли в отказ: артисты и спортсмены отрицают, что поручились за «вора в законе» Олега Шишканова

27.07.2019 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подписавшие петицию в защиту «вора в законе» Шишкана артисты и спортсмены стали отказываться от своих слов. Ошибкой информацию о своем поручительства за «законника» уже назвали певец Александр Серов и футбольный тренер Юрий Семин.


Александр Серов и Олег Шишканов

Некоторые знаменитости теперь отрицают, что поручились за «вора в законе» Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Ранее стало известно, что звезды отечественного шоу-бизнеса, а также известные спортсмены подписали петицию с ходатайством освободить из-под стражи «вора в законе» Олега Шишканова. Под документом подписались около 40 человек — певица Любовь Успенская, Александр Серов, футбольные тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин. 

Любовь Успенская, как сообщала «Преступная Россия», подтвердила свою подпись, заявив, что всегда считала Олега Шишканова порядочным человеком. В то же время Александр Серов назвал свое упоминание фамилии в этом списке ошибкой. По его словам, он не поручался за Шишканова перед Мосгорсудом. 

Также свою причастность к петиции в защиту «законника» опровергли вице-президент РФС Никита Симонян и Юрий Семин, трехкратный чемпион России и шестикратный обладатель Кубка России с московским «Локомотивом». 

Олега Шишканова задержали в середине июля. Его обвиняют в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии и, в частности, координирует деятельность подмосковных преступных группировок.

Тэги: Воры в законе Шишкан Суд
 
 
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Подписавшие петицию в защиту «вора в законе» Шишкана артисты и спортсмены стали отказываться от своих слов. Ошибкой информацию о своем поручительства за...
 
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