Ушли в отказ: артисты и спортсмены отрицают, что поручились за «вора в законе» Олега Шишканова





Александр Серов и Олег Шишканов





Некоторые знаменитости теперь отрицают, что поручились за «вора в законе» Олега Шишканова, известного как Шишкан.





Ранее стало известно, что звезды отечественного шоу-бизнеса, а также известные спортсмены подписали петицию с ходатайством освободить из-под стражи «вора в законе» Олега Шишканова. Под документом подписались около 40 человек — певица Любовь Успенская, Александр Серов, футбольные тренеры Валерий Газзаев и Юрий Семин.





Любовь Успенская, как сообщала «Преступная Россия», подтвердила свою подпись, заявив, что всегда считала Олега Шишканова порядочным человеком. В то же время Александр Серов назвал свое упоминание фамилии в этом списке ошибкой. По его словам, он не поручался за Шишканова перед Мосгорсудом.





Также свою причастность к петиции в защиту «законника» опровергли вице-президент РФС Никита Симонян и Юрий Семин, трехкратный чемпион России и шестикратный обладатель Кубка России с московским «Локомотивом».





Олега Шишканова задержали в середине июля. Его обвиняют в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии и, в частности, координирует деятельность подмосковных преступных группировок.





Тэги: Воры в законе Шишкан Суд



