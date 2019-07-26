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По центру Киева пробежались голые мужчины в галстуках
Источник материала: Партизан
В центре Киева шестеро обнажённых мужчин решили устроить пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости. Соответствующее видео
Как рассказали очевидцы, оголённые бегуны появились внезапно, поэтому узнать, кто они такие, куда и зачем направляются, у них не получилось. Сейчас мужчин разыскивает полиция.
Отметим, это не первая подобная демонстрация в Киеве. Так, в декабре прошлого года неизвестный обнажённый мужчина пытался угнать поезд метрополитена, написал
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В центре Киева шестеро обнажённых мужчин решили устроить пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости. Соответствующее...
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