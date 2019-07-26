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В министерстве торговли рассказали, почему импортные яблоки могут стоить дешевле белорусских
Источник материала: Партизан
Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович
Разница в цене может быть в том числе из-за того, что в сезон свежих фруктов импортные яблоки продаются прошлого или даже позапрошлого года урожая. С учетом обработки воском и условий, созданных в спецхранилищах, храниться они могут очень долго.
«Мы в прошлом году детально занимались яблоками, разбирались по ценам. Действительно, польское яблоко продавалось 2017 года. У нас уже были свежие, а они продавали прошлогодние. Поэтому эти яблоки и были дешевле», — пояснил первый замминистра.
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Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович рассказал сегодня в пресс-центре БелТА, почему импортные яблоки в...
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