В министерстве торговли рассказали, почему импортные яблоки могут стоить дешевле белорусских

Разница в цене может быть в том числе из-за того, что в сезон свежих фруктов импортные яблоки продаются прошлого или даже позапрошлого года урожая. С учетом обработки воском и условий, созданных в спецхранилищах, храниться они могут очень долго.









«Мы в прошлом году детально занимались яблоками, разбирались по ценам. Действительно, польское яблоко продавалось 2017 года. У нас уже были свежие, а они продавали прошлогодние. Поэтому эти яблоки и были дешевле», — пояснил первый замминистра.







