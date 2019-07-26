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В столичном спорткомплексе в августе можно будет бесплатно потренироваться

27.07.2019 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бесплатные тренировки для всех желающих организуют в Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу в августе 2019 года, пишет minsknews.by

Об этом сообщила на пресс-конференции 26 июля заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Габриэлла Акимова.

— Бесплатно попробовать себя в разных видах физической активности и получить рекомендации врачей можно будет с 18:00 до 21:00 по четвергам, — отметила Г. Акимова. — Таким образом, при поддержке ЮНИСЕФ, будем приобщать жителей и гостей столицы к здоровому образу жизни.


По словам Г. Акимовой, в отношении сохранения своего здоровья самое главное — чтобы минчане уделяли больше внимания профилактике неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных.

— Лечение — это важно, но уже сложнее и дороже, — подчеркнула представитель ЮНИСЕФ.
 
 
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Бесплатные тренировки для всех желающих организуют в Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу в августе 2019 года, пишет minsknews.by
 
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