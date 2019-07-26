Мадридский «Реал» пропустил 7 голов от «Атлетико». Играл основной состав

Источник материала: Tut.by

«Реал» потерпел сокрушительное поражение в мадридском дерби от «Атлетико» — 3:7. Матч проходил в США в рамках Международного кубка чемпионов.



Reuters

Диего Коста открыл счет на первой минуте, а к концу первого тайма «матрасники» вели уже 5:0. Во втором тайме команды сделали много замен, «Реал» прибавил, но разгрома не избежал. К 85-й минуте «сливочные» уступали 1:7, но затем Бензема и Каррера отыграли пару мячей — 3:7.

Форвард «Атлетико» Диего Коста сделал покер, один из голов в активе вундеркинда Жоау Феликса, купленного за 120 млн евро.

«Реал»: Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бэйл, 62), Рамос (Хави, 62), Одриосола (Карвахаль, 46), Начо, Иско (Родриго, 62), Кроос, Азар (Адри, 62), Модрич (Кубо, 62), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).

«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Триппьер (Карлос Исаак, 65), Лоди (Санчес, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Жоау Феликс (Витоло, 66), Диего Коста, Мората (Корреа, 13; Камельо, 66).