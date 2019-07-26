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Беларусь заявила Литве протест в связи со срывом сделки белорусской компании по политическим мотивам

27.07.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь заявила Литве протест в связи со срывом сделки белорусской компании по политическим мотивам

МИД Беларуси вызвало временного поверенный в делах Литвы в Беларуси и заявило ему протест, в связи с тем, что белорусскую компанию не допустили к тендеру по политическим мотивам.

Как сообщила пресс-служба МИД Беларуси, основание для принесения протеста стало вмешательство правительства Литвы в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования. Белорусская компания, удовлетворявшая всем необходимым требованиям, предложила на тендере в Литве самые выгодные условия, но она была исключена из проекта под предлогом "несоответствия интересам национальной безопасности".

"Аргументы, приведенные литовской стороной в обоснование принятого решения, являются откровенно недружественными и создают опасный прецедент политизации двустороннего взаимодействия в экономической сфере. Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран", - заявил МИД Беларуси.

Как пишет БЕЛТА, речь в данном случае идет о сделку альянса литовской компании KRS и "Белтрубопроводстроя". Они подали заявку на участие в тендере на строительство участка газопровода между Литвой и Польшей, предложив самую низкую цену в 75 млн евро. Однако Департамент государственной безопасности Литвы посчитал, что это предложение не соответствует критериям национальной безопасности, и оно не было допущено к участию в тендере.

 
 
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МИД Беларуси вызвало временного поверенный в делах Литвы в Беларуси и заявило ему протест, в связи с тем, что белорусскую компанию не допустили к тендеру по...
 
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