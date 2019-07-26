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Участники ЧМ по водным видам спорта пострадали во время обрушения балкона в ночном клубе
Источник материала: Tut.by
Участники чемпионата мира по водным видам спорта пострадали во время трагедии в корейском Кванджу, где обрушился внутренний балкон ночного клуба, сообщает
Пострадали девять ватерполистов из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов, получившие порезы и ушибы.
Погибло два местных жителя, не относящихся к чемпионату мира.
Капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл сказал, что он почувствовал, как пол буквально провалился у него под ногами.
«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба, — цитирует Смолла АВС. — Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке».
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Участники чемпионата мира по водным видам спорта пострадали во время трагедии в корейском Кванджу, где обрушился внутренний балкон ночного клуба, сообщает...
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