Участники ЧМ по водным видам спорта пострадали во время обрушения балкона в ночном клубе

Источник материала: Tut.by

Участники чемпионата мира по водным видам спорта пострадали во время трагедии в корейском Кванджу, где обрушился внутренний балкон ночного клуба, сообщает «Р-Спорт» .



Reuters

Пострадали девять ватерполистов из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов, получившие порезы и ушибы.

Погибло два местных жителя, не относящихся к чемпионату мира.

Капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл сказал, что он почувствовал, как пол буквально провалился у него под ногами.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба, — цитирует Смолла АВС. — Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке».