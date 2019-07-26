ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники ЧМ по водным видам спорта пострадали во время обрушения балкона в ночном клубе

27.07.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Участники чемпионата мира по водным видам спорта пострадали во время трагедии в корейском Кванджу, где обрушился внутренний балкон ночного клуба, сообщает «Р-Спорт».


Reuters

Пострадали девять ватерполистов из США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Нидерландов, получившие порезы и ушибы.

Погибло два местных жителя, не относящихся к чемпионату мира.

Капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл сказал, что он почувствовал, как пол буквально провалился у него под ногами.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба, — цитирует Смолла АВС. — Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать. Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке».

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники чемпионата мира по водным видам спорта пострадали во время трагедии в корейском Кванджу, где обрушился внутренний балкон ночного клуба, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актриса Инна Чурикова остаётся в тяжёлом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика