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Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино

27.07.2019 11:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что может ввести пошлины на французское вино, причем в сжатые сроки.

По сообщению американских СМИ, он заверил, что у него прекрасные отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, однако при этом он, возможно, введет такие пошлины.

"Американские вина прекрасны", - добавил президент США.

Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами. Их он может предпринять в ответ на французский налог на американские технологические компании.

 
 
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Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что может ввести пошлины на французское вино, причем в сжатые сроки. По сообщению американских СМИ, он заверил,...
 
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