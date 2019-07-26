Источник материала: Интерфакс

Гражданка Беларуси погибла на Аляске, сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner .

По информации издания, 24-летняя белоруска вместе со своим мужем пыталась пересечь реку Текланика, чтобы добраться до автобуса, в котором жил Кристофер Маккэндлесс – главный герой книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма.

По данным агентства БелаПАН , погибшая - Ника Никонова, жена известного активиста инициативы Legalize Belarus Петра Маркелова. Сам Маркелов подтвердил агентству эту информацию.

Роман "В диких условиях" рассказывает реальную историю молодого человека Кристофера Маккэндлесса из обеспеченной семьи, который перечислил все свои деньги на благотворительность, а сам стал бродягой. В результате своих странствий он оказался в диком районе Аляски, и поселился в автобусе в надежде прожить некоторое время в уединении. Через четыре месяца он умер от истощения недалеко от национального парка Денали, ему было 24 года.

Одноименный фильм, снятый Шоном Пенном, вышел на экраны в 2007 году.