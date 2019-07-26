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Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса героя "В диких условиях"
Источник материала: Интерфакс
Гражданка Беларуси погибла на Аляске, сообщает газета
По информации издания, 24-летняя белоруска вместе со своим мужем пыталась пересечь реку Текланика, чтобы добраться до автобуса, в котором жил Кристофер Маккэндлесс – главный герой книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма.
По данным агентства
Роман "В диких условиях" рассказывает реальную историю молодого человека Кристофера Маккэндлесса из обеспеченной семьи, который перечислил все свои деньги на благотворительность, а сам стал бродягой. В результате своих странствий он оказался в диком районе Аляски, и поселился в автобусе в надежде прожить некоторое время в уединении. Через четыре месяца он умер от истощения недалеко от национального парка Денали, ему было 24 года.
Одноименный фильм, снятый Шоном Пенном, вышел на экраны в 2007 году.
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Гражданка Беларуси погибла на Аляске, сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner.
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