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На Кургане дружбы открылся молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь»
27.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На границе трех государств – Беларуси, Латвии и России – открылся международный молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь». В этом году в нем принимают участие более 500 ребят.
В программе спортивные соревнования, интеллектуальные битвы и развлекательные
«Это бренд, это стиль, это легенда. 28 лет и все новые и новые поколения приезжают сюда. Этот лагерь учит тому, что несмотря на годы и границы, всегда можно дружить и общаться», – подчеркнул первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.
Четырехдневная смена пройдет под девизом «Раскрой свою суперсилу».
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