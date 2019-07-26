На Кургане дружбы открылся молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На границе трех государств – Беларуси, Латвии и России – открылся международный молодежный лагерь «Бе-Lа-Русь». В этом году в нем принимают участие более 500 ребят.

В программе спортивные соревнования, интеллектуальные битвы и развлекательные мероприятия . А вечерами все ребята будут собираться у костра, готовить ужин и петь песни под гитару. Лагерь на Кургане дружбы в Верхнедвинском районе Витебской области собирается уже 28 лет. Некоторые участники приезжают сюда практически с момента основания.

«Это бренд, это стиль, это легенда. 28 лет и все новые и новые поколения приезжают сюда. Этот лагерь учит тому, что несмотря на годы и границы, всегда можно дружить и общаться», – подчеркнул первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

Четырехдневная смена пройдет под девизом «Раскрой свою суперсилу».