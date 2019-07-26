Железная дорога ошибок не прощает!

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Железная дорога — источник повышенной опасности! Но не все граждане соблюдают меры личной безопасности, некоторые переходят пути там, где вздумается: перед движущимся поездом, под вагонами стоящего состава, ходят по железнодорожному полотну, часто слушая музыку через наушники. В итоге они создают реальную угрозу не только своей жизни, но и других граждан. В 2019 г. на объектах железнодорожного транспорта района погиб 21-летний мужчина.

Основная причина гибели граждан под колёсами железнодорожного транспорта — нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, недисциплинированность при нахождении вблизи источника повышенной опасности.

Привлечение к административной ответственности не всегда действует отрезвляюще, люди по-прежнему продолжают пренебрегать элементарными правилами личной безопасности, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта. Граждане не до конца понимают, что движущийся состав остановить не так просто, его тормозной путь может быть более километра.

В связи с этим напоминаем, что пешеходы должны переходить пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами; перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов; при приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Категорически запрещается: ходить по железнодорожным путям; переходить и перебегать через пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 м; переходить через путь сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования встречного поезда; переходить переезды при закрытом шлагбауме или красном сигнале светофора; на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь; проходить вдоль пути ближе пяти метров от крайнего рельса.

Предусмотрена ответственность по ч.5 ст.18.3 КоАП Республики Беларусь — проход по железнодорожным путям или нахождение на путях в неустановленном месте — в виде наложения штрафа в размере от 0,2 до двух б. в. Нарушение правил проезда переезда согласно ст.18.15 КоАП Республики Беларусь влечёт наложение штрафа от 2 до 4 б. в.

Виктор ГАЛУЗО,

начальник ООПП Городокского РОВД.