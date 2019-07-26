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На выходных закрывают улицу Уманскую. Где поедет транспорт

27.07.2019 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На выходных закрывают улицу Уманскую. Где поедет транспорт
Фото из открытых источников

Полностью закрыто движение всех видов транспорта по ул. Уманской от ул. Железнодорожной до просп. Дзержинского. Также закрыто троллейбусное движение по ул. Железнодорожной 27 и 28 июля 2019 года.

В связи с этим, сообщили в «Минсктрансе», вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:

  • движение троллейбусов маршрута №31 будет организовано со стороны ул. Гурского по просп. Дзержинского до ОП «Прилукская» с разворотом на пересечении просп. Дзержинского с просп. Жукова;
  • движение троллейбусов маршрута №47 будет организовано со стороны ДС «Малиновка-4» по просп. Любимова, Газеты «Правда», ул. Голубева, просп. Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны просп. Пушкина — по ул. Гурского, просп. Дзержинского, Любимова и далее по маршруту;
  • движение автобусов маршрута №57 будет организовано в направлении ул. Семашко по просп. Дзержинского, ул. Алибегова, Семашко с выполнением на изменяемом участке ОП «ст.м. Михалово» по просп. Дзержинского, в обратном направлении — по ул. Семашко, просп. Дзержинского (без заезда на ул. Железнодорожную);
  • движение автобусов маршрутов №90, 166 будет организовано по ул. Гурского, просп. Дзержинского, ул. Железнодорожной в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «ст.м. Михалово» по просп. Дзержинского;
  • движение автобусов маршрута №32С с ул. Семашко до просп. Жукова будет организовано через развязку ул. Алибегова — просп. Дзержинского и просп. Дзержинского в обоих направлениях;
  • отменяется работа троллейбусного маршрута №64. Для компенсации будет организована работа временного автобусного маршрута №964 «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова» по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №64.
  • движение автобусов пригородных маршрутов Слуцкого направления на участке от АС «Юго-Западная» будет организовано по ул. Железнодорожной, транспортной развязке просп. Дзержинского с ул. Алибегова, по просп. Дзержинского и далее по маршрутам в обоих направлениях.
  • движение автобусов пригородных маршрутов Раковского направления на участке от АС «Юго-Западная» будет организовано по ул. Железнодорожной, просп. Жукова и далее по маршрутам в обоих направлениях. 

На выходных закрывают улицу Уманскую. Где поедет транспорт
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Теги: Минск
 
 
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Ограничение движения обусловлено проведением дорожно-строительных работ.
 
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