На выходных закрывают улицу Уманскую. Где поедет транспорт

Источник материала: Аргументы и факты

Полностью закрыто движение всех видов транспорта по ул. Уманской от ул. Железнодорожной до просп. Дзержинского. Также закрыто троллейбусное движение по ул. Железнодорожной 27 и 28 июля 2019 года.

В связи с этим, сообщили в «Минсктрансе», вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:

движение троллейбусов маршрута №31 будет организовано со стороны ул. Гурского по просп. Дзержинского до ОП «Прилукская» с разворотом на пересечении просп. Дзержинского с просп. Жукова;

движение троллейбусов маршрута №47 будет организовано со стороны ДС «Малиновка-4» по просп. Любимова, Газеты «Правда», ул. Голубева, просп. Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны просп. Пушкина — по ул. Гурского, просп. Дзержинского, Любимова и далее по маршруту;

движение автобусов маршрута №57 будет организовано в направлении ул. Семашко по просп. Дзержинского, ул. Алибегова, Семашко с выполнением на изменяемом участке ОП «ст.м. Михалово» по просп. Дзержинского, в обратном направлении — по ул. Семашко, просп. Дзержинского (без заезда на ул. Железнодорожную);

движение автобусов маршрутов №90, 166 будет организовано по ул. Гурского, просп. Дзержинского, ул. Железнодорожной в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «ст.м. Михалово» по просп. Дзержинского;

движение автобусов маршрута №32С с ул. Семашко до просп. Жукова будет организовано через развязку ул. Алибегова — просп. Дзержинского и просп. Дзержинского в обоих направлениях;

отменяется работа троллейбусного маршрута №64. Для компенсации будет организована работа временного автобусного маршрута №964 «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова» по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №64.

движение автобусов пригородных маршрутов Слуцкого направления на участке от АС «Юго-Западная» будет организовано по ул. Железнодорожной, транспортной развязке просп. Дзержинского с ул. Алибегова, по просп. Дзержинского и далее по маршрутам в обоих направлениях.

движение автобусов пригородных маршрутов Раковского направления на участке от АС «Юго-Западная» будет организовано по ул. Железнодорожной, просп. Жукова и далее по маршрутам в обоих направлениях.