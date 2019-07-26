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Актриса Инна Чурикова остаётся в тяжёлом состоянии
Источник материала: СТВ
Новости России. Актриса Инна Чурикова по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом
Сначала артистку доставили в реанимацию, но на следующий день пациентку перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов.
Примерно неделю назад актриса упала со сцены во время выступления в московском театре «Русская песня». Зрители на руках отнесли Чурикову за кулисы, где ей оказали первую медпомощь.
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Новости России. Актриса Инна Чурикова по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского. Инна Чурикова...
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