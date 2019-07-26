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Актриса Инна Чурикова остаётся в тяжёлом состоянии

27.07.2019 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Актриса Инна Чурикова по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

Инна Чурикова упала со сцены. Стали известны подробности инцидента

Сначала артистку доставили в реанимацию, но на следующий день пациентку перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов.

Примерно неделю назад актриса упала со сцены во время выступления в московском театре «Русская песня». Зрители на руках отнесли Чурикову за кулисы, где ей оказали первую медпомощь.

После этого артистку госпитализировали – подробнее здесь.

Люди в материале: Инна Чурикова
 
 
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Новости России. Актриса Инна Чурикова по-прежнему остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского. Инна Чурикова...
 
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