В Горках фура на переходе сбила женщину с коляской - пешеход погибла

Источник материала: Tut.by

Смертельное ДТП произошло утром 27 июля в Горках Могилевской области. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Водитель фуры MAN, 42-летний местный житель, на пешеходном переходе ул. Бруцеро-Ерофеевская при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу 66-летней с детской коляской. Фура сбила пешехода.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

От полученных травм женщина погибла. В коляске был ее внук 2018 года рождения, ребенок доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.