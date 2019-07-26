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В Горках фура на переходе сбила женщину с коляской - пешеход погибла
Источник материала: Tut.by
Смертельное ДТП произошло утром 27 июля в Горках Могилевской области. Об этом
Водитель фуры MAN, 42-летний местный житель, на пешеходном переходе ул. Бруцеро-Ерофеевская при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу 66-летней с детской коляской. Фура сбила пешехода.
От полученных травм женщина погибла. В коляске был ее внук 2018 года рождения, ребенок доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Смертельное ДТП произошло утром 27 июля в Гроках Могилевской области.
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