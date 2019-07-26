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Сколько будет стоить обучение в вузе, и какие права есть у студентов-платников

27.07.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока приемные комиссии университетов подсчитывают проходные баллы на бюджет и составляют списки будущих первокурсников, у ребят, которые не прошли по конкурсу, есть время подумать о платном отделении.

Сколько будет стоить обучение в вузе, и какие права есть у студентов-платников
Сколько будет стоить обучение в вузе и какие права есть у студентов-платников, выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости».

В нынешнем году вузы заранее определились, сколько будет стоить обучение, и опубликовали новые суммы. Абитуриенты и родители могут прицениться, посилен ли такой вариант для их семейного бюджета. Сделать это следует не позднее 4 августа.

В Белорусском государственном университете, где традиционно самая высокая стоимость обучения по стране, на факультете международных отношений учиться дороже всего: там первокурснику «Международного права» следует за год заплатить 4 183 рубля. Самый дешевый тариф — 2 636 рублей — для студентов, осваивающих белорусскую и русскую филологию.


Новые суммы опубликовал и Белорусский национальный технический университет: почти на всех факультетах для первокурсников стоимость обучения составляет 3 605,32 рубля в год. Примерно на 200 рублей дешевле обойдется учеба на некоторых специальностях автотракторного и спортивно-технического факультетов.

Первый проректор БНТУ Георгий Вершина считает, что цены не заоблачные. Банки выдают льготные кредиты. К тому же у родителей, которые оплачивают обучение ребенка, с этой суммы не вычитают подоходный налог.

— Старательный студент со временем может получить скидку на плату за обучение или вовсе перейти на бюджетное отделение, — говорит Георгий Александрович.

Правда, в этом случае, если за государственные деньги учился более половины положенного срока, светит распределение. А это не всегда входит в планы студентов.

— Некоторые ребята с высокими баллами целенаправленно подавали заявление на платное отделение, хотя могли бы поступить на бюджет. Сегодня абитуриенты всё просчитывают. Молодые люди, которые учатся за собственные средства, имеют все права, что и бюджетники: бесплатно пользуются библиотекой, посещают спортивные секции и бассейны. Им также выделяют места в студенческом общежитии, — замечает собеседник.

Как формируется стоимость обучения

В БНТУ расходы на выплату заработной платы сотрудников составляют 52–57 % от стоимости годового обучения. В эту сумму закладывают затраты на обслуживание учебных корпусов и вспомогательных зданий: здесь учитывают всё, даже деньги на закупку лампочек и моющих средств. Вышеперечисленные пункты составляют себестоимость высшего образования.

Далее вузы накидывают процент рентабельности — экономическую эффективность подготовки специалиста. Для белорусских вузов он строго регулируется и не может превышать 30 %. В БНТУ рентабельность — 7–12 %.

Кстати, на подготовку одного студента-бюджетника государство тратит в среднем 3 200–3 600 рублей в год.

Справочно

В среднем стоимость обучения в белорусских вузах повысилась по сравнению с прошлым годом на 100–300 рублей. Это связывают с увеличением размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда бюджетников. Цена диплома в каждом вузе своя. Она разная даже в одном университете — всё зависит от выбранного факультета или специальности.
 
Теги: Минск
 
 
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