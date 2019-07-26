выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости». Сколько будет стоить обучение в вузе и какие права есть у студентов-платников,корреспондент агентства «Минск-Новости».





В нынешнем году вузы заранее определились, сколько будет стоить обучение, и опубликовали новые суммы. Абитуриенты и родители могут прицениться, посилен ли такой вариант для их семейного бюджета. Сделать это следует не позднее 4 августа.





В Белорусском государственном университете, где традиционно самая высокая стоимость обучения по стране, на факультете международных отношений учиться дороже всего: там первокурснику «Международного права» следует за год заплатить 4 183 рубля. Самый дешевый тариф — 2 636 рублей — для студентов, осваивающих белорусскую и русскую филологию.









Новые суммы опубликовал и Белорусский национальный технический университет: почти на всех факультетах для первокурсников стоимость обучения составляет 3 605,32 рубля в год. Примерно на 200 рублей дешевле обойдется учеба на некоторых специальностях автотракторного и спортивно-технического факультетов.





Первый проректор БНТУ Георгий Вершина считает, что цены не заоблачные. Банки выдают льготные кредиты. К тому же у родителей, которые оплачивают обучение ребенка, с этой суммы не вычитают подоходный налог.





— Старательный студент со временем может получить скидку на плату за обучение или вовсе перейти на бюджетное отделение, — говорит Георгий Александрович.





Правда, в этом случае, если за государственные деньги учился более половины положенного срока, светит распределение. А это не всегда входит в планы студентов.





— Некоторые ребята с высокими баллами целенаправленно подавали заявление на платное отделение, хотя могли бы поступить на бюджет. Сегодня абитуриенты всё просчитывают. Молодые люди, которые учатся за собственные средства, имеют все права, что и бюджетники: бесплатно пользуются библиотекой, посещают спортивные секции и бассейны. Им также выделяют места в студенческом общежитии, — замечает собеседник.





Как формируется стоимость обучения

В БНТУ расходы на выплату заработной платы сотрудников составляют 52–57 % от стоимости годового обучения. В эту сумму закладывают затраты на обслуживание учебных корпусов и вспомогательных зданий: здесь учитывают всё, даже деньги на закупку лампочек и моющих средств. Вышеперечисленные пункты составляют себестоимость высшего образования.





Далее вузы накидывают процент рентабельности — экономическую эффективность подготовки специалиста. Для белорусских вузов он строго регулируется и не может превышать 30 %. В БНТУ рентабельность — 7–12 %.





Кстати, на подготовку одного студента-бюджетника государство тратит в среднем 3 200–3 600 рублей в год.





Справочно





В среднем стоимость обучения в белорусских вузах повысилась по сравнению с прошлым годом на 100–300 рублей. Это связывают с увеличением размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда бюджетников. Цена диплома в каждом вузе своя. Она разная даже в одном университете — всё зависит от выбранного факультета или специальности.



