ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он был гораздо лучше Пеле»

27.07.2019 12:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?

«Он был гораздо лучше Пеле»
Марио де Кастро (справа) Фото: Sul21.com.br
Удивительно, но Пеле — вовсе не лучший бразильский футболист. Почти сто лет назад в «Атлетико Минейро» выступал его соотечественник Марио де Кастро, чья результативность была гораздо выше. Тем не менее имя Кастро почти никому не известно: он ни разу не сыграл за национальную команду и внезапно завершил карьеру в 26 лет. Почему это произошло — выяснила «Лента.ру».
***
Пеле — признанный король футбола, и мало кто знает, что в истории самой популярной игры с мячом был человек, сильно превосходящий его в результативности. Другой бразилец — Марио де Кастро — на протяжении шести лет возглавлял тройку нападения «Атлетико Минейро», которую считают «самой убийственной» в истории футбола.


После завершения карьеры нападающий признавался, что не мог вспомнить матча, после которого в протоколе не видел бы себя как автора забитого мяча. Его коэффициент результативности был просто фантастическим — 1,95 (195 забитых мячей в 100 матчах). К слову, у Пеле этот показатель — 1,1 (730 голов в 673 матчах), у Роналдо — 0,7 (291 гол в 438 матчах), у Неймара — 0,6 (226 голов в 378 матчах). Последнего «Пари Сен-Жермен» в 2017 году купил за рекордные 222 миллиона евро. Любопытно, сколько щедрые владельцы парижского суперклуба выложили бы за Марио де Кастро, выступай бразилец в наше время.

Первые шаги

С ранних лет мать Марио пресекала любые его попытки заниматься спортом. Она боялась, что в один момент сын предпочтет карьеру футболиста более уважаемой и высокооплачиваемой профессии. Отец Кастро умер, когда тот был еще ребенком, и женщина осталась одна с пятью детьми. Она хотела для них лучшей доли, так что серьезно подходила к выбору их жизненного пути.

Однако юный Марио тайком все же ходил на матчи и тренировки любительской команды из родной Формиги (микрорегион в Бразилии — прим. «Ленты.ру»). Тогда же будущая звезда сделает первые шаги в роли футболиста. Запрет матери заставил мальчика скрывать свое имя и выступать под псевдонимом Ориам. Она не могла узнать о том, как часто после ударов ее сына мяч попадал точно в ворота. Днем он был школьником Марио, а по вечерам становился форвардом со сверхспособностями. Уже тогда де Кастро подозревал о своем таланте, и оттого на поле всегда пребывал в спокойной уверенности, давая волю собственным инстинктам.

В 1925 году бразилец уехал учиться на врача в городок Белу-Оризонти, сбежав от материнского контроля. Ни в одном из источников нет информации о том, как Марио де Кастро попал в профессиональный футбол. Однако существует миф, что юноша мечтал выступать за «Америку Минейро», и даже пришел на просмотр в академию клуба, но потом оказался в стане принципиального соперника «Америки» — «Атлетико Минейро». На тренеров он сразу произвел хорошее впечатление.

Дерзкий дебют

Кастро дебютировал в «Атлетико» в 1926-м, когда ему исполнился 21 год. Сезон выдался успешным. На момент решающего матча за первое место в чемпионате против «Америки» (которая выигрывала турнир десять лет подряд) на счету молодого футболиста уже было 17 забитых мячей. Во встрече, которая закончилась разгромом соперника со счетом 6:0, нападающий оформил хет-трик. В том сезоне с 20 голами Марио впервые стал лучшим бомбардиром турнира.

В 1927-м сформировалось наводившее ужас на соперников «Нечестивое трио» — де Кастро, Саид Паулу Аргес и Жайру де Ассис Алмейда. Тогда команда под руководством венгерского тренера Йено Медгьеши снова выиграла чемпионат, а Марио де Кастро вновь стал лучшим, забив 27 мячей. Хотя удержать успех клубу не удалось (в 1928 году Кастро и компания пропустили вперед «Крузейро»), о троице из «Атлетико» заговорила вся Бразилия.


Кастро вызвали в сборную страны накануне чемпионата мира 1930 года. До Марио в национальную команду вызывались только футболисты из Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, так что юноша имел все шансы в очередной раз переписать историю. Однако вскоре де Кастро узнал, что тренер видел основным форвардом Карвальо Лейте из «Ботафого». Это задело самолюбие игрока, поэтому он отказался от вызова, так и не надев майку сборной до конца карьеры. Бразилия между тем на мундиале не вышла даже в финальную стадию, на групповом этапе пропустив вперед Югославию.


Саид Паулу Аргес, Жайру де Ассис Алмейда и Марио де Кастро (на фото обведены, слева направо)
Фото: Diogonf.2007 / Wikimedia
Спустя месяц после чемпионата мира «Ботафого» и «Атлетико Минейро» провели серию из двух матчей. В первый раз «Атлетико» дома победил со счетом 3:2, благодаря хет-трику де Кастро. Лейте в тот день отличиться не сумел. В ответном матче «Ботафого» был сильнее — 6:3. Карвальо тогда забил три мяча, Марио — лишь два. В очном противостоянии лидер «Атлетико» показал лучшую игру. Он доказал тренеру национальной команды, что был вполне достоин считаться первым номером.

Запятнанный триумф

Чтобы досрочно стать чемпионом лиги в сезоне-1931, «Атлетико Минейро» была нужна только одна победа — против «Вилла Нова». Однако на исходе первого тайма команда Марио, Саида и Жайру проигрывала 0:3. Ситуацию спас де Кастро, который во втором тайме оформил покер. «Атлетико» стал чемпионом в третий раз за шесть лет.

Народ высыпал на улицы. В какой-то момент между болельщиками началась драка, в нее ввязались члены команд и работники клубов. Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Внезапно прогремел выстрел. На глазах тысяч людей директор «Атлетико» смертельно ранил фаната «Вилла Нова». Непосредственным свидетелем трагедии стал и де Кастро. Он был в ужасе. Футболист иначе представлял себе празднование победы. После этого Марио зарекся когда-либо еще выйти на поле и завершил профессиональную карьеру в 26 лет. «Нечестивое трио» прекратило свое существование.

Один выстрел оборвал жизнь обычного футбольного фаната и карьеру выдающегося игрока. «Он был гораздо лучше Пеле», — вспоминает один из болельщиков «Атлетико», воочию наблюдавших за игрой Марио де Кастро.

Покончив с футболом, Марио вернулся в родную Формигу, где на протяжении 22 лет работал врачом, как некогда и мечтала его мать. Он умер в 1998 году в возрасте 93 лет.


И все же интересно, как бы все сложилось, если бы футболист проглотил обиду и принял вызов в сборную, а потом стал известен за пределами родной страны? Если бы он справился с разочарованием в 1931 году и продолжил выступать и забивать? Принадлежал бы титул короля футбола тому, кому он принадлежит сейчас?
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса киногероя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика