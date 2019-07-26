«Он был гораздо лучше Пеле»

Марио де Кастро, чья результативность была гораздо выше. Тем не менее имя Кастро почти никому не известно: он ни разу не сыграл за национальную команду и внезапно завершил карьеру в 26 лет. Почему это произошло — выяснил а «Лента.ру». Удивительно, но Пеле — вовсе не лучший бразильский футболист. Почти сто лет назад в «Атлетико Минейро» выступал его соотечественник, чья результативность была гораздо выше. Тем не менее имя Кастро почти никому не известно: он ни разу не сыграл за национальную команду и внезапно завершил карьеру в 26 лет. Почему это произошло —а «Лента.ру».

***

Пеле — признанный король футбола, и мало кто знает, что в истории самой популярной игры с мячом был человек, сильно превосходящий его в результативности. Другой бразилец — Марио де Кастро — на протяжении шести лет возглавлял тройку нападения «Атлетико Минейро», которую считают «самой убийственной» в истории футбола.









После завершения карьеры нападающий признавался, что не мог вспомнить матча, после которого в протоколе не видел бы себя как автора забитого мяча. Его коэффициент результативности был просто фантастическим — 1,95 (195 забитых мячей в 100 матчах). К слову, у Пеле этот показатель — 1,1 (730 голов в 673 матчах), у Роналдо — 0,7 (291 гол в 438 матчах), у Неймара — 0,6 (226 голов в 378 матчах). Последнего «Пари Сен-Жермен» в 2017 году купил за рекордные 222 миллиона евро. Любопытно, сколько щедрые владельцы парижского суперклуба выложили бы за Марио де Кастро, выступай бразилец в наше время.

Первые шаги

С ранних лет мать Марио пресекала любые его попытки заниматься спортом. Она боялась, что в один момент сын предпочтет карьеру футболиста более уважаемой и высокооплачиваемой профессии. Отец Кастро умер, когда тот был еще ребенком, и женщина осталась одна с пятью детьми. Она хотела для них лучшей доли, так что серьезно подходила к выбору их жизненного пути.





Однако юный Марио тайком все же ходил на матчи и тренировки любительской команды из родной Формиги (микрорегион в Бразилии — прим. «Ленты.ру»). Тогда же будущая звезда сделает первые шаги в роли футболиста. Запрет матери заставил мальчика скрывать свое имя и выступать под псевдонимом Ориам. Она не могла узнать о том, как часто после ударов ее сына мяч попадал точно в ворота. Днем он был школьником Марио, а по вечерам становился форвардом со сверхспособностями. Уже тогда де Кастро подозревал о своем таланте, и оттого на поле всегда пребывал в спокойной уверенности, давая волю собственным инстинктам.





В 1925 году бразилец уехал учиться на врача в городок Белу-Оризонти, сбежав от материнского контроля. Ни в одном из источников нет информации о том, как Марио де Кастро попал в профессиональный футбол. Однако существует миф, что юноша мечтал выступать за «Америку Минейро», и даже пришел на просмотр в академию клуба, но потом оказался в стане принципиального соперника «Америки» — «Атлетико Минейро». На тренеров он сразу произвел хорошее впечатление.

Дерзкий дебют

Кастро дебютировал в «Атлетико» в 1926-м, когда ему исполнился 21 год. Сезон выдался успешным. На момент решающего матча за первое место в чемпионате против «Америки» (которая выигрывала турнир десять лет подряд) на счету молодого футболиста уже было 17 забитых мячей. Во встрече, которая закончилась разгромом соперника со счетом 6:0, нападающий оформил хет-трик. В том сезоне с 20 голами Марио впервые стал лучшим бомбардиром турнира.





В 1927-м сформировалось наводившее ужас на соперников «Нечестивое трио» — де Кастро, Саид Паулу Аргес и Жайру де Ассис Алмейда. Тогда команда под руководством венгерского тренера Йено Медгьеши снова выиграла чемпионат, а Марио де Кастро вновь стал лучшим, забив 27 мячей. Хотя удержать успех клубу не удалось (в 1928 году Кастро и компания пропустили вперед «Крузейро»), о троице из «Атлетико» заговорила вся Бразилия.









Кастро вызвали в сборную страны накануне чемпионата мира 1930 года. До Марио в национальную команду вызывались только футболисты из Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, так что юноша имел все шансы в очередной раз переписать историю. Однако вскоре де Кастро узнал, что тренер видел основным форвардом Карвальо Лейте из «Ботафого». Это задело самолюбие игрока, поэтому он отказался от вызова, так и не надев майку сборной до конца карьеры. Бразилия между тем на мундиале не вышла даже в финальную стадию, на групповом этапе пропустив вперед Югославию.









Саид Паулу Аргес, Жайру де Ассис Алмейда и Марио де Кастро (на фото обведены, слева направо)

Фото: Diogonf.2007 / Wikimedia

Спустя месяц после чемпионата мира «Ботафого» и «Атлетико Минейро» провели серию из двух матчей. В первый раз «Атлетико» дома победил со счетом 3:2, благодаря хет-трику де Кастро. Лейте в тот день отличиться не сумел. В ответном матче «Ботафого» был сильнее — 6:3. Карвальо тогда забил три мяча, Марио — лишь два. В очном противостоянии лидер «Атлетико» показал лучшую игру. Он доказал тренеру национальной команды, что был вполне достоин считаться первым номером.

Запятнанный триумф

Чтобы досрочно стать чемпионом лиги в сезоне-1931, «Атлетико Минейро» была нужна только одна победа — против «Вилла Нова». Однако на исходе первого тайма команда Марио, Саида и Жайру проигрывала 0:3. Ситуацию спас де Кастро, который во втором тайме оформил покер. «Атлетико» стал чемпионом в третий раз за шесть лет.





Народ высыпал на улицы. В какой-то момент между болельщиками началась драка, в нее ввязались члены команд и работники клубов. Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Внезапно прогремел выстрел. На глазах тысяч людей директор «Атлетико» смертельно ранил фаната «Вилла Нова». Непосредственным свидетелем трагедии стал и де Кастро. Он был в ужасе. Футболист иначе представлял себе празднование победы. После этого Марио зарекся когда-либо еще выйти на поле и завершил профессиональную карьеру в 26 лет. «Нечестивое трио» прекратило свое существование.





Один выстрел оборвал жизнь обычного футбольного фаната и карьеру выдающегося игрока. «Он был гораздо лучше Пеле», — вспоминает один из болельщиков «Атлетико», воочию наблюдавших за игрой Марио де Кастро.





Покончив с футболом, Марио вернулся в родную Формигу, где на протяжении 22 лет работал врачом, как некогда и мечтала его мать. Он умер в 1998 году в возрасте 93 лет.









И все же интересно, как бы все сложилось, если бы футболист проглотил обиду и принял вызов в сборную, а потом стал известен за пределами родной страны? Если бы он справился с разочарованием в 1931 году и продолжил выступать и забивать? Принадлежал бы титул короля футбола тому, кому он принадлежит сейчас?







