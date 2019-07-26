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Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса героя кинофильма

27.07.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Аляске погибла 24-летняя гражданка Беларуси.


фото: Fairbanks Daily News-Miner.

Об этом сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner.

В сообщении источника говорится, что девушка вместе со своим мужем направлялась к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, который был прототипом главного героя американского фильма «В диких условиях».

Трагедия произошла в тот момент, когда пара пересекала реку Текланика.

Молодожены не рассчитали свои силы и не смогли противостоять водной стихии. В какой-то момент мужчина не смог удержать супругу, девушку смыло сильным потоком воды.

Напомним, роман «В диких условия» был написан в 1996 году. Сюжет романа был основан на реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса.


События романа разворачивались на Аляске. Парень из обеспеченный семьи ушел из дома и поселился в автобусе в диком районе.

Однако конец той истории был трагический. Молодой человек умер от истощения в 24 года после четырех месяцев уединения.
 
 
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