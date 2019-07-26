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Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса героя кинофильма
Источник материала: Партизан
На Аляске погибла 24-летняя гражданка Беларуси.
фото: Fairbanks Daily News-Miner.
Об этом сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner.
В сообщении источника говорится, что девушка вместе со своим мужем направлялась к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, который был прототипом главного героя американского фильма «В диких условиях».
Трагедия произошла в тот момент, когда пара пересекала реку Текланика.
Молодожены не рассчитали свои силы и не смогли противостоять водной стихии. В какой-то момент мужчина не смог удержать супругу, девушку смыло сильным потоком воды.
Напомним, роман «В диких условия» был написан в 1996 году. Сюжет романа был основан на реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса.
События романа разворачивались на Аляске. Парень из обеспеченный семьи ушел из дома и поселился в автобусе в диком районе.
Однако конец той истории был трагический. Молодой человек умер от истощения в 24 года после четырех месяцев уединения.
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На Аляске погибла 24-летняя гражданка Беларуси.
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