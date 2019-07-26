Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса героя кинофильма





фото: Fairbanks Daily News-Miner.





Об этом сообщает газета Fairbanks Daily News-Miner.





В сообщении источника говорится, что девушка вместе со своим мужем направлялась к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, который был прототипом главного героя американского фильма «В диких условиях».





Трагедия произошла в тот момент, когда пара пересекала реку Текланика.





Молодожены не рассчитали свои силы и не смогли противостоять водной стихии. В какой-то момент мужчина не смог удержать супругу, девушку смыло сильным потоком воды.





Напомним, роман «В диких условия» был написан в 1996 году. Сюжет романа был основан на реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса.









События романа разворачивались на Аляске. Парень из обеспеченный семьи ушел из дома и поселился в автобусе в диком районе.





Однако конец той истории был трагический. Молодой человек умер от истощения в 24 года после четырех месяцев уединения.



