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В Несвижском районе пьяный 18-летний велосипедист сбил девушку

27.07.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП с участием пешехода и ведосипедиста произошло около полуночи 24 июля в агрогородке Снов Несвижского района, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, 18-летний житель Несвижского района на велосипеде сбил 17-летнюю местную жительницу, которая шла со своим знакомым по обочине проезжай части. В результате происшествия девушка госпитализирована с травмами головы.

Велосипед не был оборудован фарами (фонарями) и световозвращателями, а молодой человек был пьян, у него зафиксировано более 1 промилле.

В отношении велосипедиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 321 УК (нарушение участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения). Продолжается работа с участниками происшествия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.

 
 
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По данным следствия, 18-летний житель Несвижского района на велосипеде сбил 17-летнюю местную жительницу, которая шла со своим знакомым по обочине проезжай части. В...
 
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