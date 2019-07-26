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В Несвижском районе пьяный 18-летний велосипедист сбил девушку
Источник материала: Tut.by
ДТП с участием пешехода и ведосипедиста произошло около полуночи 24 июля в агрогородке Снов Несвижского района,
По данным следствия, 18-летний житель Несвижского района на велосипеде сбил 17-летнюю местную жительницу, которая шла со своим знакомым по обочине проезжай части. В результате происшествия девушка госпитализирована с травмами головы.
Велосипед не был оборудован фарами (фонарями) и световозвращателями, а молодой человек был пьян, у него зафиксировано более 1 промилле.
В отношении велосипедиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 321 УК (нарушение участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения). Продолжается работа с участниками происшествия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.
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По данным следствия, 18-летний житель Несвижского района на велосипеде сбил 17-летнюю местную жительницу, которая шла со своим знакомым по обочине проезжай части. В...
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