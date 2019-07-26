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Более 1,5 кг драгоценностей нашли в желудке у индийской девушки

27.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 1,5 кг драгоценностей нашли в желудке у индийской девушки

Более 1,5 кг монет и ювелирных украшений вытащили индийские хирурги из желудка 26-летней девушки. По информации ТАСС, таким образом она пыталась спрятать все свои драгоценности.

К слову, медики пришли к выводу, что женщина страдает психическим расстройством. Из её желудка врачи извлекли 90 монет, цепочки, кольца в нос, серьги, браслеты для рук и ног и даже женские часы. 

Мать заметила, что украшения исчезают. Однако, когда семья спрашивала о них, то девушка начинала плакать. Как оказалось, она прятала свои сокровища прямо во время еды.

К слову, семья девушки небогатая. В основном, все изделия оказались медными. Но также были извлечены несколько золотых украшений. Теперь девушке предстоит лечение у психиатра. 

А в соцсетях индийские пользователи, как один из вариантов, предложили девушке купить сейф. 

ОНТ
 
 
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Более 1,5 кг монет и ювелирных украшений вытащили индийские хирурги из желудка 26-летней девушки. По информации ТАСС, таким образом она пыталась спрятать все свои...
 
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