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ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика

27.07.2019 14:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Витебск–Орша возобновлено после крушения части грузового состава. Поезда следуют по маршруту с некоторым нарушением графика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предпринимаются все меры, чтобы как можно быстрее уладить ситуацию.

ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика

Вечером 26 июля в МЧС сообщили, что все цистерны поставлены на колесные пары. Работы по ликвидации последствий ЧП заняли трое суток.

ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика

Напоминаем: вечером 24 июля вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 15 цистерн грузового состава. В одной из них была обнаружена утечка пропана. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего устанавливаются.

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

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Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Витебск–Орша возобновлено после крушения части грузового состава. Поезда следуют по маршруту с некоторым...
 
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