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В Чечерском районе разыскивается женщина, которая представилась сотрудником санэпидемстанции и похитила деньги

27.07.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неизвестная девушка зашла в магазин в деревне Залесье в Чечерском районе и представилась сотрудником центра гигиены и эпидемиологии. Она похитила деньги и скрылась. Сейчас ее разыскивают правоохранители. Эту информацию сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Днем 26 июля неустановленная девушка зашла в торговую точку «Товары для дома». Она представилась продавцу специалистом санэпидемстанции. Девушка проверила магазин и указала на нарушения. В результате осмотра мошенница потребовала штраф в размере 45 рублей. Продавец передала девушке деньги. Затем девушка ушла в неизвестном направлении, не оставив продавцу никакого документа о проверке торгового объекта.

В Чечерском районе разыскивается женщина, которая представилась сотрудником санэпидемстанции и похитила деньги
Фото: УВД Гомельского облисполкома

Приметы разыскиваемой девушки: рост около 170-175 см, на вид 25-30 лет, была одета в джинсовые шорты и белую майку. Сотрудники милиции просят всех имеющих информацию о девушке сообщать по телефону 102.

В июне были задержаны 5 человек за мошенничество с недвижимостью в Витебскездесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Неизвестная девушка зашла в магазин в деревне Залесье в Чечерском районе и представилась сотрудником центра гигиены и эпидемиологии. Она...
 
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