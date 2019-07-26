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Антитабачный декрет в Беларуси: где теперь нельзя курить?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Новации документа направлены прежде всего на снижение доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жидкость для них в торговых точках нельзя будет выкладывать в открытые витрины, а в крупных магазинах для продажи обязаны создать специальные отделы. Подобное правило уже действует для обычных сигарет.
Документ также определяет список запрещенных для курения мест. К таким отнесены станции метрополитена, общественный транспорт, лифты, детские площадки, поезда и автомобили, если в них перевозят детей до 14 лет.
Декрет содержит и ряд других требований. Принятые меры призваны улучшить ситуацию с курением в стране.
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Новости Беларуси. Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Новации документа направлены прежде всего на снижение доступности табачных изделий и электронных...
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