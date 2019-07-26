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В Горках фура сбила женщину с годовалым внуком в коляске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля примерно в 11 утра в Горках Могилёвской области фура на переходе сбила женщину с коляской.
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Пострадавшая получила смертельные травмы. В коляске был её годовалый внук. Ребёнок был доставлен в больницу, его жизнь и здоровье вне опасности.
Некоторое время назад в Витебске машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. 27 июля примерно в 11 утра в Горках Могилёвской области фура на переходе сбила женщину с коляской. Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель MAN...
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