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В Горках фура сбила женщину с годовалым внуком в коляске

27.07.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июля примерно в 11 утра в Горках Могилёвской области фура на переходе сбила женщину с коляской.

Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель MAN двигался по улице Бруцеро-Ерофеевская. Во время поворота направо фура наехала на 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу с детской коляской.

В Горках фура сбила женщину с годовалым внуком в коляске
Фото: МВД Беларуси

Пострадавшая получила смертельные травмы. В коляске был её годовалый внук. Ребёнок был доставлен в больницу, его жизнь и здоровье вне опасности.

В Горках фура сбила женщину с годовалым внуком в коляске
Фото: МВД Беларуси

Некоторое время назад в Витебске машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе.

Коляска проехала по дороге 10 метров – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 27 июля примерно в 11 утра в Горках Могилёвской области фура на переходе сбила женщину с коляской. Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель MAN...
 
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