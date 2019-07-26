В Горках фура сбила женщину с годовалым внуком в коляске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июля примерно в 11 утра в Горках Могилёвской области фура на переходе сбила женщину с коляской.

Как сообщает МВД Беларуси, 42-летний водитель MAN двигался по улице Бруцеро-Ерофеевская. Во время поворота направо фура наехала на 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу с детской коляской.



Фото: МВД Беларуси

Пострадавшая получила смертельные травмы. В коляске был её годовалый внук. Ребёнок был доставлен в больницу, его жизнь и здоровье вне опасности.



Фото: МВД Беларуси

Некоторое время назад в Витебске машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе.