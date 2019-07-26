ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новополоцке произошло нападение на сторожа летнего кафе. Подозреваемые задержаны

27.07.2019 13:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подозреваемые в разбойном нападении на сторожа в летнем кафе Новополоцка задержаны. Эту информацию сообщает УВД Витебского облисполкома.

В ночное время суток 26 июля правоохранителям поступила информация о нападении на сторожа летнего кафе. Мужчина рассказал, что примерно в половину третьего ночи неизвестные молодые люди избили его. После этого напавшие парни похитили алкогольные напитки и продукты, принадлежащие заведению.

Позже выяснилось, что накануне нападения компания несовершеннолетних попросила взрослого парня купить спиртное. После совместного распития алкогольных напитков молодые люди проходили мимо летнего кафе, где у них произошел конфликт со сторожем. В результате компания избила мужчину пожилого возраста и присвоила товар заведения.

Среди подозреваемых неработающий 27-летний мужчина, 15-летний и 17-летний подростки. Все подозреваемые в данный момент заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Недавно в Минске были задержаны хулиганы, которые разбили автобусную остановку (читать далее).

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Подозреваемые в разбойном нападении на сторожа в летнем кафе Новополоцка задержаны. Эту информацию сообщает УВД Витебского облисполкома. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
У нядзелю дажджы скончацца і зноў будзе спёка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика