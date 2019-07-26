﻿ У Стрельцов – нестабильный период, у Раков – финансовая прибыль. Гороскоп на август. 21.by
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У Стрельцов – нестабильный период, у Раков – финансовая прибыль. Гороскоп на август

27.07.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

До конца лета остался всего один месяц. Есть шанс отправиться в отпуск у тех, кто еще не успел отдохнуть. В какое время лучше усердно поработать, а когда уехать в отпуск, подскажет гороскоп на август.

Овен

Август для представителей первого знака Зодиака будет довольно динамичным. В первой декаде месяца Овны окунутся в работу. Если очень постараться, можно заработать повышение. В любом случае, не сомневайтесь в себе и стремитесь к совершенству. В середине месяца обратите внимание на личную жизнь: любое знакомство может стать судьбоносным. А отпуск лучше отложить. Звезды предсказывают Овнам период, полный забот.

Телец

Август изменит жизнь Тельцов к лучшему: встречи с близкими друзьями, успехи в работе, много новых впечатлений. Но расслабляться не стоит. Лучше направить свои силы на самосовершенствование и решение важных вопросов. Вы сможете добиться новых высот, причем самым неожиданным образом. Запланируйте отдых на середину месяца, съездите на море или в санаторий. Конец августа снова готовит представителям этого знака Зодиака успехи в карьере и личной жизни. Вас могут преследовать сомнения, но руководствуйтесь лишь собственным мнением.

Близнецы

Начало месяца у Близнецов будет достаточно трудным. В первую очередь, это касается рабочих вопросов. Но не волнуйтесь: при правильных действиях обстоятельства будут на вашей стороне. Зато именно в августе вы сможете окончательно определиться с приоритетами. В конце месяца удача будет вам сопутствовать. Близнецы смогут решить все свои вопросы. Одиноких представителей этого знака Зодиака ждут сюрпризы, а у семейных Близнецов может быть пополнение. Астрологи советуют запланировать на конец августа встречу с родственниками и друзьями.

Рак

Насыщенный период в жизни готовят звезды Ракам в августе. Серьезные свершения на работе, финансовая прибыль, щедрые подарки – все это ждет представителей четвертого знака Зодиака. Август – хорошее время для творческой самореализации и воплощения в жизнь давних идей.  В личной жизни все пойдет по накатанной. Вторая половина месяца – идеальное время, чтобы запланировать отдых, а лучше всего со своей второй половинкой. В целом, август сыграет важную роль для Раков и их близких.   

Лев

Если Львы покажут свои таланты и способности, то смогут привлечь не только внимание, но и новые деловые предложения. У вас обязательно найдутся союзники, которые помогут во всех начинаниях. Будьте готовы к приятным новостям в личных отношениях. В августе Львы смогут достигнуть успехов на работе и найти время на отдых. Проведите отпуск в кругу своей семьи, соберитесь в совместную поездку или просто отдохните на природе.

Дева

А вот Девам звезды советуют поехать на отдых одним. Ведь со всех сторон на представителей этого знака обрушатся важные дела на работе и дома. Существует даже риск переработать, так что грамотно распределяйте свои силы. На личном фронте предстоит очень важный выбор. Но вероятность ошибиться мала, поэтому слушайте свое сердце. У семейных Дев ожидается спокойный период, никаких конфликтов и ссор.

Весы

Звезды готовят для представителей знака Весы много путешествий: поездки будут связаны как с работой, так и с отдыхом. Вас ждут неплохие возможности и важные встречи. Во второй половине стоит проявить профессионализм. Если он будет на высоте, вы точно сможете достигнуть желаемого. У одиноких Весов август – период затишья, а вот семейным представителям этого знака Зодиака предстоит время испытаний.

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Скорпион

Август крайне важен для семейных представителей знака Скорпион. Вам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить конфликта и сохранить отношения. В начале месяца стоит усиленно поработать – все труды окупятся. Если вы давно думаете о том, чтобы начать свой бизнес, то конец августа – хорошее время осуществить эту идею. Обратите внимание на здоровье. Астрологи настоятельно советуют не нервничать – отправьтесь в поход или недолгую поездку на море.

Стрелец

Относитесь ко всему происходящему спокойно, ведь август готовит для Стрельцов много событий, как положительных, так и отрицательных. Для начала разберитесь с незаконченными делами, они могут стать преградой для новых планов. В финансовом плане месяц тоже достаточно нестабильный. В личной жизни будьте сдержаннее, так вы сможете избежать серьезного конфликта. Успешным будет конец августа. Стрельцы достигнут целей, разрешат конфликты и со спокойной душой отправятся отдыхать.

Козерог

Козерогам в августе стоит отправиться в отпуск, пусть он будет и непродолжительным. Но если отдых запланирован на другое время, то и на рабочем месте все будет стабильно. В августе вы сможете развить в себе новые качества и способности, есть шансы попробовать себя на новом поприще. В конце месяца звезды готовят приятные сюрпризы для Козерогов: премии и другие финансовые бонусы. А еще это хорошее время, чтобы наладить семейные отношения.

Водолей

Август предстоит быть непростым для представителей знака Водолей. Трудности могут возникнуть и в финансовом, и в психологическом плане. Мелкие события могут причинить массу неудобств. В августе лучше не планировать дальние поездки, особенно на автомобиле – есть вероятность попасть в аварию. Благоприятным для Водолеев станет конец месяца. Их ждет успех на работе и в личной жизни.

Рыбы

В последнем месяце лета Рыб ждут успехи в профессиональном и  творческом  плане. Вас могут повысить в должности или увеличить заработную плату. Есть вероятность, что много времени Рыбы проведут в кругу друзей. Обратите внимание на отношения со второй половинкой – могут произойти конфликты на почве ревности. В любом случае, трудности только закалят вас и сделают стрессоустойчивыми.  

Все еще не запланировали летний отдых?

Когда стоит уйти в отпуск – читайте здесь.

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Теги: знакомства
 
 
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До конца лета остался всего один месяц. Есть шанс отправиться в отпуск у тех, кто еще не успел отдохнуть. В какое время лучше усердно поработать, а когда уехать в...
 
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