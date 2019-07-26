Лукашенко дал понять Москве, что он не мальчик для битья

Принимая главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, Александр Лукашенко заговорил об отношениях с Россией:





— Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, с Европой вообще, Евросоюзом, США. Я как человек, который в политике немало лет, понимаю это и понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией.





И добавил: «Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России — за 60%».





— Показательно, что Лукашенко охотно козыряет рейтингом среди зарубежных аудиторий, в данном случае — среди россиян. Но как-то не говорит о рейтинге внутри страны, — обратил внимание в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский. — Хотя он фактически упоминает о том, что ему кладут на стол данные закрытых исследований. Но, видимо, эти данные таковы, что там нечем особенно хвалиться.





Эксперт считает не случайным тот факт, что в Беларуси уничтожена независимая социология:





— Когда в 2016-м разгромили НИСЭПИ, его рейтинг не дотягивал до 30%. С тех пор никаких больших достижений он в стране не продемонстрировал, и я думаю, что где-то в этих пределах рейтинг и находится.





По мнению Александра Класковского, встреча с министром иностранных дел Латвии была использована главой государства для озвучивания пиаровских заготовок.





Во-первых, таким образом он продемонстрировал риторическую лояльность Москве, в очередной раз заявив о бесперспективности разрыва отношений с Россией:





— Глава государства понимает, что любые контакты Минска с Европой раздражают Кремль, чтобы там ни говорили. И это такой сигнал: не беспокойтесь, мы остаемся с вами.





Во-вторых, разговоры о рейтинге прозвучали на фоне тяжелых переговоров с Москвой. Лукашенко дал понять, что он не мальчик для битья, что с ним следует разговаривать на равных:





— И даже есть тут такой намек: мол, раз вы хотите общее государство, то еще неизвестно, кто в нем станет лидером.





Собеседник «Салідарнасці» подчеркнул, что высокий рейтинг Лукашенко в России, подтвержденный к тому же тамошними социологическими опросами, является по сути палкой о двух концах:





— Таким образом Лукашенко воспринимают как зарубежного политического деятеля. Этот момент белорусская пропаганда часто опускает. Это не значит, что за него готовы проголосовать 60% россиян при условии допуска его к участию в выборах. Пропорция могла быть совершенно иная.





С таким же успехом, убежден политический обозреватель, высоким рейтингом в Беларуси мог бы похвалиться и Владимир Путин.



