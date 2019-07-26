Новый посол Германии обратился на белорусском языке

Господин Хутерер хорошо владеет русским языком, но намерен изучить и белорусский язык. Как и его жена Андреа.





Примечательно, что бывший посол Германии Петер Деттмар, который закончил свою дипломатическую миссию в нашей стране, также записал прощальное видео на белорусском языке.

В свою очередь православный митрополит Минский и Заславский Павел, который в декабре 2013 года был переведен из российской Рязани в Беларусь, до сих пор так и не начал учить белорусский язык. Иерарх отметил, что не видит «острой необходимости» изучать белорусский язык, так как в Беларуси есть два государственных языка и все «друг друга понимают».















