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Новый посол Германии обратился на белорусском языке
Источник материала: Партизан
С июля посольство Германии в Минске возглавляет новый посол этой страны Манфред Хутерер. Он уже вступил в должность и по этому поводу о
Господин Хутерер хорошо владеет русским языком, но намерен изучить и белорусский язык. Как и его жена Андреа.
Примечательно, что бывший посол Германии Петер Деттмар, который закончил свою дипломатическую миссию в нашей стране, также записал прощальное видео на белорусском языке.
В свою очередь православный митрополит Минский и Заславский Павел, который в декабре 2013 года был переведен из российской Рязани в Беларусь, до сих пор так и не начал учить белорусский язык. Иерарх отметил, что не видит «острой необходимости» изучать белорусский язык, так как в Беларуси есть два государственных языка и все «друг друга понимают».
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С июля посольство Германии в Минске возглавляет новый посол этой страны Манфред Хутерер. Он уже вступил в должность и по этому поводу обратился к белорусам на...
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