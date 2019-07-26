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Новый посол Германии обратился на белорусском языке

27.07.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С июля посольство Германии в Минске возглавляет новый посол этой страны Манфред Хутерер. Он уже вступил в должность и по этому поводу обратился к белорусам на белорусском языке.

Господин Хутерер хорошо владеет русским языком, но намерен изучить и белорусский язык. Как и его жена Андреа.

Примечательно, что бывший посол Германии Петер Деттмар, который закончил свою дипломатическую миссию в нашей стране, также записал прощальное видео на белорусском языке.
В свою очередь православный митрополит Минский и Заславский Павел, который в декабре 2013 года был переведен из российской Рязани в Беларусь, до сих пор так и не начал учить белорусский язык. Иерарх отметил, что не видит «острой необходимости» изучать белорусский язык, так как в Беларуси есть два государственных языка и все «друг друга понимают».
 
Теги: Минск
 
 
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С июля посольство Германии в Минске возглавляет новый посол этой страны Манфред Хутерер. Он уже вступил в должность и по этому поводу обратился к белорусам на...
 
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