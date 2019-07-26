ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите на стулья, на которых мужчины не смогут сидеть, раздвинув ноги, а женщины — наоборот

27.07.2019 14:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лайла Лорел (Laila Laurel), 23-летняя студентка-выпускница Университета в Брайтоне, в рамках своего дипломного проекта разработала набор сидений для борьбы с мэнспрэдингом, — пишет boredpanda.com



Менспрединг — привычка некоторых мужчин сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги.

Одно из сидений придумано для мужчин — его форма не позволяет расставить ноги широко и заставляет держать колени вместе. Второе — для женщин, причем оно вынуждает расставлять колени.



За эту работу студентка удостоена приза Belmond Award за социальный посыл, заложенный в предметы мебели, пишет Наша Нина.
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лайла Лорел (Laila Laurel), 23-летняя студентка-выпускница Университета в Брайтоне, в рамках своего дипломного проекта разработала набор сидений для борьбы с...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЧП с цистернами пропана ликвидировано, по поезда пока следуют с нарушением графика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика