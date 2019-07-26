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Посмотрите на стулья, на которых мужчины не смогут сидеть, раздвинув ноги, а женщины — наоборот
Источник материала: Партизан
Лайла Лорел (Laila Laurel), 23-летняя студентка-выпускница Университета в Брайтоне, в рамках своего дипломного проекта разработала набор сидений для борьбы с мэнспрэдингом, —
Менспрединг — привычка некоторых мужчин сидеть в общественном транспорте, широко раздвинув ноги.
Одно из сидений придумано для мужчин — его форма не позволяет расставить ноги широко и заставляет держать колени вместе. Второе — для женщин, причем оно вынуждает расставлять колени.
За эту работу студентка удостоена приза Belmond Award за социальный посыл, заложенный в предметы мебели,
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Лайла Лорел (Laila Laurel), 23-летняя студентка-выпускница Университета в Брайтоне, в рамках своего дипломного проекта разработала набор сидений для борьбы с...
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