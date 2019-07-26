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В Петербурге погиб блогер из Орши, у которого было 580 тысяч подписчиков на Ютубе

27.07.2019 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Санкт-Петербурге погиб 40-летний блогер Павел Ш. из Орши, автор видеоканала Road to film.



Как сообщает телеграм-канал Mash, он снимал очередной ролик на набережной Карповки. Вместе с двумя камерами и дигером Алексеем К. он спустился в канализационный коллектор глубиной около 5 метров.

В 4 утра они перестали выходить на связь, и их друзья вызвали спасателей.

И Павла, и Алексея нашли на дне коллектора. По предварительной версии, блогер упал с высоты. Дигеру, видимо, не хватило кислорода.

Ютуб-канал Road to film имел 580 тысяч подписчиков. В свое время Павел стал вторым белорусом, получившим статус «серебряная кнопка Ютуба».

Самое популярное видео Павла, о подземной Москве, собрало 4,5 миллиона просмотров.
 
 
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В Санкт-Петербурге погиб 40-летний блогер Павел Ш. из Орши, автор видеоканала Road to film.
 
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