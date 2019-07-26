В Петербурге погиб блогер из Орши, у которого было 580 тысяч подписчиков на Ютубе









Как сообщает телеграм-канал Mash, он снимал очередной ролик на набережной Карповки. Вместе с двумя камерами и дигером Алексеем К. он спустился в канализационный коллектор глубиной около 5 метров.





В 4 утра они перестали выходить на связь, и их друзья вызвали спасателей.





И Павла, и Алексея нашли на дне коллектора. По предварительной версии, блогер упал с высоты. Дигеру, видимо, не хватило кислорода.





Ютуб-канал Road to film имел 580 тысяч подписчиков. В свое время Павел стал вторым белорусом, получившим статус «серебряная кнопка Ютуба».





Самое популярное видео Павла, о подземной Москве, собрало 4,5 миллиона просмотров.



