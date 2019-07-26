Напомним, что на этом матче также были действительны клубные карты категорий "евро", "экстра" и "фан", но по каким-то причинам часть мест в "Борисов-Арене" пустовала.





Также, согласно регламентирующим документам УЕФА, клуб-хозяин обязан выделить болельщикам приезжей команды не менее 5% мест от общей вместимости стадиона. К этой квоте мест относятся секторы G1 и G2.









Мобильная сегрегация позволяет нам сократить количество мест при минимальной поддержке приезжей команды. От "Русенборга" на секторе присутствовало всего 12 человек, в связи с этим мы выделили сектор G1 (378 мест), а билеты на сектор G2 были пущены в продажу.





приводит слова пресс-службы tut.by. Стоит добавить, что "Русенборгу" была предложена опция пересадить эти 12 человек на места 1-й категории в сектор В3, но гости не пошли навстречу, тем самым лишив нас без малого четырех сотен мест", —слова пресс-службы tut.by.







