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Пресс-служба БАТЭ пояснила, почему на матч с "Русенборгом" продали все билеты, но аншлага не было

27.07.2019 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Поединок с "Русенборгом" действительно был sold-out — в системе билетного оператора "Тикетпро" не осталось ни одного билета уже к полудню игрового дня.

 Напомним, что на этом матче также были действительны клубные карты категорий "евро", "экстра" и "фан", но по каким-то причинам часть мест в "Борисов-Арене" пустовала. 

Также, согласно регламентирующим документам УЕФА, клуб-хозяин обязан выделить болельщикам приезжей команды не менее 5% мест от общей вместимости стадиона. К этой квоте мест относятся секторы G1 и G2. 


Мобильная сегрегация позволяет нам сократить количество мест при минимальной поддержке приезжей команды. От "Русенборга" на секторе присутствовало всего 12 человек, в связи с этим мы выделили сектор G1 (378 мест), а билеты на сектор G2 были пущены в продажу. 

Стоит добавить, что "Русенборгу" была предложена опция пересадить эти 12 человек на места 1-й категории в сектор В3, но гости не пошли навстречу, тем самым лишив нас без малого четырех сотен мест", — приводит слова пресс-службы tut.by. 
 
 
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"Поединок с "Русенборгом" действительно был sold-out — в системе билетного оператора "Тикетпро" не осталось ни одного билета уже к полудню игрового дня.
 
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